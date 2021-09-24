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投票倒數24H！國民黨員看過來　一圖複習江朱張卓「黨主席政見」

▲▼卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

▲卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席將於25日正式改選，預計10月31日召開全代會，進行新舊黨主席交接。國民黨37萬合格黨員要從國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人之中，選出新任黨主席。

▲▼國民黨主席戰力比一比。（圖／記者許立昕整理製表）

▲國民黨主席戰力比一比。（圖／記者許立昕整理製表）

江啟臣今年2月就宣布競選連任，他的政見為「正派承擔，啟動未來」，他表示，過去一年多，在艱困中承擔，在街頭捍衛民主、保護食安、共同防疫，讓國民黨重獲民心，民調成為第一大黨，國民黨正走在正確的道路上。

他也打出「戰鬥藍」的口號，要用監督捍衛民主，用實力贏得民心，以無私無我的初心，提出「最強候選人」，誓為國民黨「桶箍」，團結齊心重返執政。

在兩岸政策部分，江啟臣主張「憲法九二、以民為本」，以民為本保障兩岸交流，強調立足憲法求同存異，讓「九二共識」重獲民眾的信任。至於外交政策，他主張「親美、和睦」，用務實、尊嚴、互惠的方式處理對外關係的立場，維護中華民國主權。

▲▼國民黨主席參選人政見摘要。（圖／記者許立昕整理製表）

朱立倫主打「強化國際連結」，上任後會立即成立國民黨駐美代表處，並恢復兩岸溝通管道及交流平台，延續黨章及政綱之兩岸政策，求同尊異，善意交流。

黨內組織再造部分，朱立倫要徹底落實扁平化、內造化、志工化並利用LINE及社群媒體強化戰鬥力，打擊綠營假消息；推動國民黨青年儲備幹部計畫，歡迎各領域青年加入；廣納優秀青年加入藍營執政地方政府、議會及國會助理，培育未來戰鬥團隊。

此外，朱立倫也要成立民調中心，即時掌握社會輿情，並結合智庫改造，成立影子內閣，培育未來執政人才。

▲▼國民黨主席參選人政見摘要。（圖／記者許立昕整理製表）

張亞中則要確定「理念路線」，未來採行集體領導、黨務全面革新、推動泛藍整合、創造兩岸和平，以「救黨、救國、救兩岸」為使命，與同志「約法三章」，當選後有三大目標：一、掃除李登輝在黨內的政治餘毒；二、追打蔡政權禍國殃民的惡行；三、結束敵對狀態創造兩岸和平。

張亞中指出，他會以人民幸福安全為優先，在大陸設辦事處，照顧台灣民眾，協助兩岸民間交流，積極與北京展開平等對話，簽署《創造兩岸和平備忘錄》，為兩岸開啟和平曙光。

▲▼國民黨主席參選人政見摘要。（圖／記者許立昕整理製表）

卓伯源主張原汁原味的九二共識，一中各表互不否認，並呼籲大陸正視中華民國政府存在的事實，兩岸尊嚴對等和平交流。

在黨務革新方面，卓伯源提倡「專職黨主席」，黨主席不參加2022縣市長選舉及2024總統、立委大選，公正辦理黨內初選。

▲▼國民黨主席參選人政見摘要。（圖／記者許立昕整理製表）

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