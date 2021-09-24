優惠碼先收下！速食店連7天「免費送堡」　每日限量2500顆

▲漢堡王免費吃華堡日又來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1吃不夠！人氣速食品牌漢堡王「華堡日」接棒登場了，只要是鐵粉就知道這顆夾了經典火烤牛排的小華堡可是必點品項之一，9月26日至10月2日連7天可是有免費吃活動，只要於官網下單指定套餐並輸入優惠碼，即可獲得原味華堡1顆，且買幾個套餐就送幾顆，期間每日限量2500份，先筆記再說。

▲原味華堡是人氣品項之一。

漢堡王9月華堡日重磅登場，同樣祭出連7天「隨餐送堡」活動，9月26日至10月2日只要於官網預訂外帶指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味三層華堡套餐或大餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，每份指定套餐都可免費再多吃原味華堡1顆，買2份送2顆，依此類推，每日限量2500份，把握機會吃。

▲麥當勞早安優惠券回來了。

另，麥當勞超夯「早安優惠券」也宣布回來了，這次有人氣豬肉滿福堡、香雞蛋堡、中杯McCafé特選那堤（冰／熱）通通買1送1，還有起司番茄嫩蛋焙果堡、培根番茄嫩蛋焙果堡、豬肉滿福堡加蛋、無敵豬肉滿福堡加蛋加1元享33元指定冷或熱飲，以及任一早餐主餐搭配「雞塊配餐」或「薯餅配餐」，飲料免費升級特選黑咖啡（冰／熱），10月19日前限時吃，除紙本券外，也可在官網下載數位券並於門市出示手機畫面同享優惠。

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