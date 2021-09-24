麥當勞桌上堆30包餐點「無人取餐」　外送員一看罵翻揭3個原因

▲原PO拍下店內誇張景象，意外引發外送員共鳴。（圖／翻攝自TikTok）

網搜小組／柯沛辰報導



國外一名網友近日在TikTok分享一段麥當勞店內的影片，意外引發熱議。影片中可見，櫃台擠滿了各式各樣的訂單和餐點，卻不見外送員取餐。原PO指出，這家麥當勞處理速度太慢，光一個訂單可能就要花45分鐘，才因此引發外送員們拒送。

網友@contravolta123_週日（19日）上傳這支影片，並在影片中加上文字「當你花45分鐘才完成一個訂單，導致沒有外送員想要取餐時，就會發生這種情況」。目前這支影片已累積50萬4600次觀看；有外媒報導並推測，地點應該在英國，而且畫面中至少有30份餐點。

影片一出，立刻釣出許多外送員留言，「就算接單送達，也會被客人罵」，「我從來不接麥當勞的訂單，浪費時間又沒錢」、「常常等半小時，只賺5英鎊（約新台幣190元）」、「點麥當勞的人總是不會給小費」、「誰會願意等45分鐘，又被客人擺臉色？」

不過，也有網友質疑，「餐點怎麼能放這麼久？按照SOP應該扔進垃圾桶」、「這樣餐點早就不新鮮了」、「堆的店內都是，太扯了」。對此，外媒Daily Dot試圖聯繫英國麥當勞、原PO文者求證，但目前皆未獲得回應。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘