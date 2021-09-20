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家中必備！網最愛「台灣泡麵TOP10」　這款CP值超高外國人也愛

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣人十分喜愛吃泡麵。（圖／示意記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

美食吃膩了，偶爾來點泡麵總是令人回味無窮，無論是從日本、韓過進口款，還是台灣本土泡麵，都各自擁有一票鐵粉。近日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，究竟最受網友討論的「台灣泡麵TOP10」是哪些，家中絕對要必備！

TOP3：統一麵
濃濃肉燥香隔著包裝秒飄出來！說到台灣最經典泡麵絕對少不了「統一麵」，無論是肉燥還是肉骨茶口味，可是許多人從小吃到大的美味，還有像是蔥燒牛肉、鮮蝦等選擇，統一麵麵體偏細，做湯麵或炒泡麵都超適合，家裡不能少。

TOP2：台酒TTL湯麵
怎麼可以沒吃過台酒湯麵！料多實在的台酒泡麵，像是超人氣「花雕雞麵」，因帶有濃郁中藥的酒香湯頭，搭配大塊肉、細麵，不僅CP值還爆表，每一口還都讓人忘了這是泡麵，好吃到不行，另外還有麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵等不少口味選擇。

TOP1：維力炸醬麵
冠軍寶座就是人人家中都要有的「維力炸醬麵」，這款可是被許多外國人公認的台灣特色泡麵，一包或一碗就能吃到乾麵、熱湯，尤其濃郁豆瓣醬沾附在麵體上，簡直香氣大噴發，且還有素食口味，一次滿足葷、素主義者。

▲▼十大MIT泡麵排行。（圖／網路溫度計提供）

▲網友最愛10大台灣泡麵排行。（圖／網路溫度計提供）

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