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隱藏版美食+1！超商就能吃到「鼎泰豐員工餐」　甜湯料放超多

▲▼鼎泰豐員工餐全家超商就能吃到。（圖／業者提供）

▲超商開賣鼎泰豐員工餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一般門市沒賣！超商竟然能吃到「鼎泰豐員工餐」，由鼎泰豐主廚以內部員工票選的星級員工餐為題打造3款最新鮮食，像是有「泰式紅咖哩雞飯」、「宮保雞丁炒麵」，以及1款甜湯「綠豆薏仁湯」，就是要讓民眾一嚐鼎泰豐員工專屬的隱藏版美食，即日起正式開吃。

▲▼鼎泰豐員工餐全家超商就能吃到。（圖／業者提供）

▲宮保雞丁炒麵口感甜辣好吃。

全家每每攜手鼎泰豐推出鮮食系列，總是吸引一票人搶吃，而這次第3度合作竟然直接搬出私房員工餐，鼎泰豐主廚以內部員工票選人氣排行打造3款料理，首推「泰式紅咖哩雞飯」，是使用泰國直輸紅咖哩爆炒出香氣後加入大量椰漿，搭配低脂雞胸肉片，每一口都是濃濃南洋風，再來的「宮保雞丁炒麵」，由多種辛香料燴炒成的宮保醬，拌裹香炸宮保雞丁，麵條部分則加了特製油蔥醬增添香氣，口感甜辣夠味。

最後是這碗料超多的「綠豆薏仁湯」，慢火蒸煮脫心薏仁、綠豆，每一口清涼又消暑，重點是料滿滿，即日起於全門市正式登場。

▲▼鼎泰豐員工餐全家超商就能吃到。（圖／業者提供）

▲綠豆薏仁湯裡頭有滿滿料。

▲▼7-11天素地蔬Ｘ漢來美食 。（圖／7-11提供）

▲7-11天素地蔬聯名「漢來美食」推出2款最新蔬食鮮食。

另，7-11「天素地蔬」近日也攜手「漢來美食」推出2款全新鮮食，其中，「XO醬風味椒麻拌麵」是以16種食材炒製的XO椒麻醬拌上Q彈波浪麵後，搭配蔬菜、滷豆皮，口味微辣又帶有迷人香氣，另一款「XO醬風味椒麻滷味燙」則是多種中藥材、蔬菜熬煮高湯，結合16種食材炒製的XO椒麻醬，打造濃郁湯頭，再加入素米血、豆皮、豆腐、蔬菜和寬冬粉，每一口都滿足。

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