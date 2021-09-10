麥當勞、達美樂都「買1送1」！foodpanda「9月超殺優惠碼」一次看

▲foodpanda9月限定優惠碼懶人包來了。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

近日疫情再度升溫，為避免增加染疫風險最好還是乖乖待在家，生活需求像是三餐、日用品也儘量依賴外帶、外送滿足。外送平台foodpanda每月限定「超殺折扣碼」終於來了，這個月不僅有人氣速食店包括麥當勞、達美樂買1送1優惠，還有指定飲品買1送1、第2杯半價等好康，先筆記來吃爆9月份。

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▲麥當勞至9月14日前有特選那堤買1送1 。（圖／業者提供）

●全平台

1.即日起至9月17日有「LINE好友專屬優惠」，於全平台消費滿150元享免費外送，每人限用1次。詳情請見foodpanda LINE官方帳號，數量有限、兌完為止。

●美食外送

1.即日起至9月14日免優惠碼「麥當勞特選那堤買1送1」，部分店家不適用，每單限點1次，數量有限、換完為止。

2.即日起至9月30日下單「麥當勞焙果堡套餐」，輸入優惠碼「MCDB120」滿120元現折30元，限指定店家使用，每日早上7至10點供應，每單限點1次，每日數量有限、換完為止。

3.即日起至9月14日免優惠碼下單「肯德基訂餐滿329元送8塊上校雞塊」，限指定店家使用，每日數量有限、售完為止。

4.即日起至9月20日免優惠碼下單「必勝客訂餐滿199元送麻糬QQ球1份」，限指定店家使用，每日數量有限，售完為止。

5.即日起至9月30日輸入優惠碼「DMSEP」享「達美樂厚切帶皮薯條買1送1」，限指定分店使用，數量有限、送完為止。

6.即日起至9月14日下單「大戶屋滿500元現折100元」，須輸入優惠碼「OTSEP」，限於指定店家使用，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

7.即日起至9月14日下單「bb.q Chicken滿800元打9折」，須輸入優惠碼「BBQSEP」，最高可折抵200元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至9月30日「紅橘子精緻早午餐訂餐250元現折50元」，須輸入優惠碼「ROSEP」，限於指定店家使用，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

9.即日起至10月3日下單「萬波立頓聯名飲品第2杯半價」，須輸入優惠碼「LIPTON」，每人限用3次、每單限點2組，每日數量有限、兌完為止。

10.即日起至9月14日免優惠碼下單「大苑子綠繡眼買1送1」，限於指定店家使用，數量有限、售完為止。

11.即日起至9月30日「鮮茶道滿200元打7折」，須輸入優惠碼「PTSEP」，最高可折抵75元，限於指定店家使用，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

12.即日起至9月30日下單「指定熱門燒肉、烤肉名店滿399元折80元」，須輸入優惠碼「BBQ80」，每人限用5次，限於指定店家使用，數量有限、兌完為止。

13.9月13日至9月26日「漢堡王指定雙人餐打65折」，須輸入優惠碼「BKSEP」，限指定店家使用，數量有限、兌完為止。

14.9月15日至10月19日免優惠碼「麥當勞酥嫩鷄翅第2件5折」，限於指定店家使用，數量有限、售完為止。

▲大苑子於外送平台獨賣飲品「綠繡眼」還買1送1 。（圖／大苑子提供）

●生鮮雜貨

1.即日起至9月30日下單「生鮮雜貨所有商店75折」，輸入優惠碼「S100」，最高現折100元，每人限用3次，數量有限、換完為止。

2.即日起至9月21日下單「生鮮雜貨指定中秋節月餅商店」，輸入優惠碼「BUNNY」滿799元現折200元，每人限用1次，數量有限、換完為止

3.即日起至9月30日免優惠碼下單「家樂福、JASONS超市」，周一至周五滿699元現折70元，數量有限、換完為止。

4.即日起至9月30日於「家樂福指定分店」下單，輸入優惠碼「NEWC9」即享69折優惠，最高可折抵100元，每人限用1次，數量有限、換完為止。

5.即日起至9月14日下單「金玉堂」，輸入優惠碼「JYT50」滿199元現折50元，每人限用1次，數量有限、換完為止。

6.即日起至9月30日於「傳統市場」下單，輸入優惠碼「178」打69折，最高折抵100元，每人限用1次，數量有限、換完為止。

●熊貓超市

1.即日起至9月30日「熊貓超市打75折」，須輸入優惠碼「S100」，最高可折抵100元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至9月30日「熊貓超市滿999元折250元」，須輸入優惠碼「BBQ250」，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取

1.即日起至9月30日首次使用外帶自取功能，輸入優惠碼「PUNEW6」享6折優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

2.即日起至9月21日「指定人氣店家外帶自取最低79折起」，免輸入優惠碼，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至9月30日「JCB信用卡獨家優惠」，全平台消費滿300元，輸入優惠碼「PSJCB009」折100元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至9月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，全平台消費滿200元，輸入優惠碼「PS9LINEPAY」可享88折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

3.即日起至9月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至中午11時，消費滿100元，輸入優惠碼「PSLPearly9」享85折優惠，最高可折50元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

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