等到了！拿坡里「戰斧炸雞66折」限時回歸　現炸超大腿庫排吃到爽

▲CP值超高的戰斧雞腿回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不能吃烤肉就改吃炸雞！以酥脆義式炸雞累積高人氣的速食品牌「拿坡里」，為迎接今年中秋節，特意讓有著超高CP值的「戰斧雞腿」重磅回歸，現炸腿庫大排香氣狂噴發，並祭出整桶66折、現省160元優惠，即日起至10月11日限時開吃。另，漢堡王至9月23日也有8大夯品買1送1，連假一定要吃爆。

▲整桶戰斧雞腿打出66折優惠。

敲碗成功！拿坡里終於將店內超人品項「戰斧雞腿」搬回來了，使用國產連腿排大雞腿裹上義式炸雞粉，現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配多汁雞腿肉，微辣口感更是讓人一口接一口，這次為迎接中秋節特意祭出整桶6支「66折」優惠，現省160元就能吃到，鐵粉不能放過，即日起至10月11日限定登場。

▲漢堡王限時買1送1。

另，漢堡王即日至23日也有連6天的「8大夯品買1送1」，優惠品項包括單犇牛肉堡、雙起事牛肉堡、花生脆雞堡、起士脆雞堡、大杯可樂、中杯檸檬紅茶、濃縮咖啡聖代，以及全新限定的「5倍濃郁起司牛肉堡」，雙層牛肉尬5倍起司夾在漢堡裡頭，簡直罪惡爆表，快衝門市或官網預訂外帶吃爆。提醒兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積等門市不適用。

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