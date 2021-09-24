「好市多鮮奶」大缺貨　她撲空2次！店員曝1招秒搬一大箱

▲原PO一早去好市多，終於槍到一箱牛奶！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



網搜小組／劉維榛報導

好市多「科克蘭牌鮮奶」是不少人必買的商品之一！不過有女網友透露，連去兩趟賣場購物，牛奶區都空空如也，詢問店員怎樣才買得到？結果店員傳授「一方法」果然有效，原PO甚至秒搬一箱結帳。文章曝光後，網友也狂筆記直呼，「我也2星期沒買到了，唉！」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》表示，上星期連跑兩趟賣場，就是不見科克蘭牌鮮奶（Whole Milk），才意識到缺貨嚴重。當下原PO靈機一動，好奇詢問工作人員「到底怎麼樣才能買到？」結果得到「早上一開門的時候來買，一定買得到」的答案。

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因此昨（23）日早上9點40分，原PO便衝進賣場冷藏區，果然看見柯克蘭牌鮮奶的身影，當下搬了一箱回家，而效期到10月11日，原PO熱心提醒大家「喜歡喝好市多自有品牌Whole Milk的朋友，想買要早一點去喔！」

文章曝光後，底下網友熱議，「現在沒限購2瓶嗎？去2次也都沒有買到」、「下午四點多去新莊已經最下層，剩不到30罐」、「可再實施限購2瓶嗎？現中午後幾乎買不到」、「中華店好幾次都沒買到了」、「代購搶不少來轉賣，已跑2次都買不到鮮奶，希望賣場能限購」

留言串中，有網友納悶拋問，「以前隨時去都有，為什麼現在會這麼難買？」「期限越來越短，以前至少有23天」。對此，內行解釋，「船期問題，現在貨櫃位很難搶！」

▼內行提醒，要注意牛奶拉環是否被拔起！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

