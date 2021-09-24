牛奶放「冰箱門邊」是錯的！1關鍵影響大　營養師曝真相

▲牛奶放冰箱門邊容易壞，1關鍵影響超大，營養師曝答案。（圖／翻攝自unplash）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人買牛奶喝不完，會先冰在冰箱保存，不過放置的位置就要注意了。一名網友在批踢踢表示，他前幾天與親友聊天時，意外得知「牛奶放在冰箱門，容易變質壞掉」，讓他相當震驚，因此才想詢問廣大網友，「真的會壞嗎」。

原PO在批踢踢表示，他的堂妹日前到他家坐客，聽到堂妹平常會把沒喝完的牛奶平放在冰箱層架上，讓他忍不住詢問「為什麼不直立冰在門邊就好」，沒想到堂妹反而一臉驚訝的回答「這樣（牛奶）會壞掉吧」，讓他相當困惑。

原PO說，他們家一直都是把牛奶冰在冰箱門邊，除了冰箱門全部都放滿東西，真的空不出位置，才會選擇橫放在溫度較低的層架上，而且很怕漏出來，最後也想知道「牛奶放冰箱門，真的會壞嗎，我們家喝那麼久了沒感覺唉」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「因為經常開關，會影響保鮮」、「確實，門邊溫度沒有這麼低，放門邊比較有壞」、「是比較容易壞，不是一定會壞，開關冰箱的頻率會有影響」、「爛冰箱會，像我家的就是」。

營養師李婉萍就曾表示，冰箱門邊溫度相對較高，適合放食用油、醬料、果汁等密封性較佳且經常需要取用的物品，但奶類並不適合放在這個位置，牛奶或乳酪應放在0度至5度冷藏，通常是放在冰箱上層。

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