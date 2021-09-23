好市多買紅龍果！剝皮見「超飽大肥蟲」崩潰　網驚：通報農委會

▲原PO在好市多買火龍果，剝開後見到大肥蟲超崩潰。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不知道在裡面待幾天了……」一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，說她去好市多新竹店買了一箱紅肉火龍果，回家有放冰箱，隔天晚上準備要吃，剝開其中一顆的皮，眼前一條大肥蟲嚇得她直呼「以後不在好市多買水果了。」照片一曝，上千網友也崩潰直喊「太可怕！」

下方原圖無馬賽克，怕蟲者慎入

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這位女網友貼出照片，文中表示「在Costco新竹店買的，回家有放冰箱，今晚要吃就這樣。」只見她把火龍果的皮剝開後，赫然見到一條超肥的咖啡色蟲蟲窩在果肉中。原PO就在留言處透露，這顆火龍果外表很漂亮，「研判牠鑽進去時還是幼年期」、「不知道在裡面待幾天了，還吃出一道深深的溝渠，大了一堆糞便。」

她也慶幸自己都會把水果切好、沒有整顆吃，「我都先對半切，然後分別剝皮，這個是剝皮時看到的，若整粒啃，可能會發生分屍案或滅門血案」，還抱怨「以後不在好市多買水果了」，說自己之前買了一盒甜桃，外表很漂亮，但切開後都是咖啡色果肉，根本無法入口，就整盒都丟了。

▲原PO傻眼直呼，不知道蟲在裡面待幾天了，不僅吃了一道深溝，還大了一堆糞便。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到照片後，不少人也超反胃，「以後不敢直接整顆咬，快吐了」、「第一次看到這麼大隻的」、「God……不要拍這麼清楚啊」、「沒切到這個位置不就吃下去了」、「這個蟲吃很飽喔」、「好市多的水果怎麼愈來愈像恐怖箱」、「我又多一個不敢吃的水果了」、「這真是驚嚇啊～」

不過，也有網友表示，「有人嗆品管很爛我真的覺得好笑……只要是自然的產物就是會有蟲害，無論是魚類、農產品、肉類都是一樣」、「我也買過，水果行說是下過雨採收的才會這樣，買的時候要看一看，有沒有蟲鑽過的痕跡」、「就算在市場買一樣會有蟲，機率問題」、「火龍果真的很容易長蟲。」

還有人驚呆發現，這隻很像秋行軍蟲，「如果是秋行軍蟲話，最好要通報一下，這個如果讓他蔓延開來，可不是鬧著玩的。」原PO則回應，她雖然不能確定，但當下看來看去覺得是一般菜蟲，所以就趕緊丟了，根本不想留著。不過，就有熱心網友幫忙通報防檢局，防檢局也認為很像秋行軍蟲、會再與原PO聯繫。