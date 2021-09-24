快訊／好市多開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」　最高省1300元

▲好市多低調開賣了。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果iPhone 13系列今（24）開賣，除了各通路預約情況火熱外，好市多也同步販售啦！就有網友現場詢問，得知iPhone 13 Pro和Pro Max共有50支，而且最高便宜1300元。

網友稍早在PTT發文，直指「好市多現場有賣iPhone 13 Pro，問了一下汐止店數量總共50支。iPhone 13 Pro Max銀色128GB 10支，其他iPhone 13 Pro石墨256GB、iPhone 13 Pro金色256GB、iPhone 13 Pro藍色256GB、iPhone 13 Pro金色128GB各10支。」

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只見好市多iPhone 13 Pro 256GB售價為3萬5119元，比官網售價便宜了1281元。iPhone 13 Pro 128GB售價3萬1745元，便宜了1155元。Pro Max 128GB則賣3萬5599元，也是比官網便宜1301元。另外，好市多也祭出規定，每張卡限購1台。

對此，鄉民興奮狂留言，大呼「線上的還沒有」、「太扯了，買爆！」、「可惜沒藍色」、「純推不下」、「下班去應該售完了，蠻意外竟然第一天就有」、「現省1000多元，真不錯」、「這個再加上信用卡的回饋感覺還不錯」、「猜測各分店應該都這個數量」、「好市多多利金回饋1%，黑鑽在回饋2%，其實便宜很多」、「真的便宜，可惜限量和選擇有限」。

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