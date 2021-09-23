蘇貞昌白紙黑字道歉重寫「3+11」報告？　立法院明先朝野協商

▲國民黨團上周杯葛「3+11」專案報告。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院23日傍晚發出朝野協商通知單，據了解，由於國民黨團主張行政院長蘇貞昌應以白紙黑字，向逾800名Covid-19染疫死者道歉，重新提出「3+11」書面報告，朝野黨團將在24日院會前進行協商，擬變更院會議程，上午先進行「3+11」專案報告後，下午再開始施政總質詢。

國民黨團上周因不滿蘇貞昌沒有為「3+11」決策公開道歉，祭出佔領發言台、撒碎紙行動，不讓蘇揆上台進行專案報告，院會空轉一天；22日再批「3+11」調查報告內容歌功頌德、沒有檢討和道歉，揚言將繼續強烈杯葛24日施政總質詢，不讓蘇揆上台。

立法院院長辦公室今天傍晚發出黨團協商開會通知單，將於明天上午8點40分研商「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」及「第四會期施政總質詢」相關事宜。

民進黨團幹事長劉世芳受訪說明，由於上周國民黨團杯葛議事，蘇揆沒有上台進行專案報告，明天可能將變更議程，上午先進行「3+11」專案報告，下午再開始總質詢，同時民進黨立委質詢均會改書面，加速會議進行，但議程變更仍須經朝野協商才會確定。

劉世芳說，雖然蘇揆上周已公開表示「對每一個生命消逝深感遺憾和歉意」，不過，民進黨團希望讓議事更順利，現在社會對「3+11」有不同的爭論，希望可以補充清楚一點。

國民黨團總召費鴻泰受訪說，國民黨團要求行政院應該重寫「3+11」報告，詳實說明為什麼「3+11」決策沒有會議紀錄，並交代「3+11」與本土疫情大爆發的關聯性，此外蘇揆應為逾800名往生者和其家屬道歉，不過，民進黨團下午私下溝通時，僅表示可「補充」而不是「重寫」報告。

費鴻泰表示，國民黨團要求行政部門需在明天上午將報告書送至黨團，8點半黨團大會將決定是否同意讓蘇揆上台報告，若是同意，則將在8點40分黨團協商時簽字，但若不同意，「我們會有我們的主張」。