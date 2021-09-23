蘇貞昌曝核食解禁標準　賴士葆批：在野都零容忍執政就變國際標準

▲賴士葆批評蘇貞昌對核災食品標準。（圖／翻攝賴士葆臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣昨（22日）申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），使福島食品的限制備受關注。國民黨立委賴士葆23日指出，加入CPTPP無可避免的要面對的就是核災食品解禁的敏感問題，行政院長蘇貞昌卻要求遵照國際標準，他痛批執政黨「在野的時候對於食安的標準就是食品瘦肉精和輻射都是零檢出以及零容忍，現在執政了就變成國際標準」。

賴士葆表示，台灣要加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」已經幾年，一直都在只聞樓梯響的非正式談判中。沒想到中國大陸上星期出人意外的提出申請加入，行政院在昨天也遞出申請加入這個國際組織，行政院說現在是水到渠成，兩岸同時申請加入國際組織，一前一後差幾天，還真巧合，「我們就是慢了一步，如果中國大陸先被接受，我們的機會又會橫生更多變數與枝節。」

賴士葆批評，台灣想加入這個由日本主導的國際組織，無可避免的要面對的就是核災食品解禁的敏感問題。聽到蘇貞昌說：「對於任何食品都是以國人健康、科學證據、國際標準來做」這樣熟悉的句子，就知道蔡政府的態度了，美國萊豬進口就是不斷的重複這樣的論述。蔡政府在野的時候，對於食安的標準就是食品瘦肉精和輻射都是零檢出以及零容忍，現在執政了就變成國際標準。

賴士葆強調，總統蔡英文去年說基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標，所以要開放萊豬、美牛進口，認為只要挪去雙方的貿易障礙，就可順利洽談「台美雙邊貿易協定」（BTA）及「自由貿易協定」（FTA）。民進黨在野的時候說國民的健康無可取代，現在不惜犧牲國人健康，讓萊豬進口，買了幾千億的軍購之後，雙方的經貿協定談成多少？

賴士葆批評，過去民進黨長期教導我們核電廠外洩出大量的放射性核種，有些半衰期高達幾十年之久，對人體造成危害，健康是無價的，現在執政了，想開放日本核食來促成CPTPP，大家都知道，國人的健康不可以用任何的政治利益或經濟利益的交換，可是國人的健康，在蔡政府的眼中卻又賤如螻蟻，說不定賠了夫人又折兵，蔡政府將成千古罪人。