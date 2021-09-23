國民黨立委勉勵「防疫做好就選你當總統！」　蘇貞昌1字回應

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨緩，國民黨立委羅明才23日在立法院質詢時說，每次看到「+0」就很開心，希望行政院長蘇貞昌把防疫做好、守住台灣，「我很多朋友說要選你（蘇貞昌）當總統！」蘇揆聞言愣了一下說，「蛤？」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請蘇貞昌及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。

羅明才說，人民關注未來疫情什麼時候會結束，恢復好生活，但現在仍有很多看不到的弱勢，未能及時被紓困，例如社福團體捐款變少、自由工作室等，也有觀光業從業人員面臨生計之苦。

蘇貞昌回應，交通部正在研擬提振觀光產業的措施，政府推動五倍券，現在漸漸解封、社會活動增加，希望可以一起度過這個難關。

羅明才說，面對未來解封遙遙無期，可能再3個月、半年甚至1年，希望政府做好超前部署，每次看到本土染疫案例「+0」就很開心，比中統一發票還開心，大家不分藍綠要遵守防疫規範、共體時艱，不能再有破口出現，並問蘇揆有沒有信心？蘇貞昌直回，政府一直在做這方面的努力，一直以「+0」為目標。

羅明才還鼓勵蘇揆說：「希望院長可以加油，如果這次防疫一起守好，我很多朋友說要選你（蘇貞昌）當總統！」蘇貞昌聽到愣了一下說：「蛤？」羅明才接著講，可是如果守不好就糟糕了，這階段不要開玩笑，還是要回歸重要的方向，各部會一定要加強邊境管制。