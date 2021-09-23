國發會估加入CPTPP機率超過10% 　蘇貞昌：核食絕對不准進口

▲國發會主委龔明鑫（左）、行政院長蘇貞昌（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣正式申請加入CPTPP，下一步將與各會員國談判。對此，國發會主委龔明鑫表示，如果以資格條件來講，政府認為已經準備好了，成功加入的機率應該超過10%；行政院長蘇貞昌則說，「如果有任何食品是核食，那絕對不准進口」。

蘇貞昌23日率領相關部會首長，赴立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，政府在昨天申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國大陸卻早在9月16日就提出申請，詢問台灣為何不趕在之前就申請，並質疑是國安情報沒有掌握情勢。

蘇貞昌回應，「不是這樣」，政府對於加入CPTPP其實準備很久，從各方面有非正式管道，和各會員國都有不停磋商，中國的動作反而比較突兀，有的會員國反應也不是很好，反觀台灣一提出申請，包括日本外相、相關會員國都表示歡迎。

曾銘宗說明，政府申請加入是一回事，還要通過准許才能成功加入，由於CPTPP是採取共識決，必須經過11個會員國家通通一致同意，詢問台灣成功加入的機率高不高。

蘇貞昌則說，CPTPP是一個高標準的經濟組合，對於相關要求很嚴格，台灣的自由經濟體相當適合，相關會員國對台灣也都蠻友善，政府在相關準備包括法規修訂等各方面，都已經準備很久，希望這次能夠很順利。

曾銘宗追問，台灣能夠加入CPTPP的機率，有沒有高於10%，國發會主委龔明鑫表示，如果以資格條件來講，政府認為已經準備好了，「雙邊的溝通協調，就是我們必須經歷的部分」，而針對大部分的主要國家，政府都有做過諮商，而且反應都很正向，「我認為是超過的」。

曾銘宗再問，成功加入的機率是否高於30%，龔明鑫則說，「我們盡量來努力」。

此外，曾銘宗表示，大家都樂見能夠成功，但是他認為機率不會高過10%，因為美國沒有參加CPTPP，現在是由日本主導，「我們變成有求於日本，到時候會不會開放核食進口」。

對此，蘇貞昌回應，「如果有任何食品是核食，那絕對不准進口」，但食品是不是核食，不能給人家貼標籤，政府一定守護國人健康，以科學標準符合國際規範，「我們都用這樣來考量」。

曾銘宗再問蘇貞昌，是否能代表政府保證，「絕對不開放日本核食進口」，蘇貞昌則強調，「不是只有日本，全世界任何國家，如果它的食品是核食，那絕對不能進口」。