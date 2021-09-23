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曾銘宗要求「院長出馬搶疫苗」　蘇貞昌：有需要我絕不推諉

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌報告紓困4.0預算案 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委曾銘宗23日表示，現在每個國家都在搶疫苗，日本首相、南韓總理都派副部長到美國爭取疫苗，詢問行政院長蘇貞昌能否出馬，親自到輝瑞公司爭取疫苗。對此，蘇貞昌回應，「如果有這個需要，我絕不推諉」。

蘇貞昌23日率領相關部會首長，赴立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過，並備質詢。

曾銘宗質詢時指出，每個國家都在搶疫苗，包含日本首相、南韓總理都派副部長到美國爭取疫苗，詢問蘇貞昌能否承諾親自出馬，並且約見輝瑞公司替台灣爭取疫苗。

蘇貞昌表示，這個例子剛好證明不是商業契約，才需要政治人物親自去爭取，而台灣上至總統、下至國人，全國窮盡各種力量、民間都在爭取疫苗，「如果國家有需要，我都很願意」，包括駐館、駐處也都在爭取。

曾銘宗要求，蘇貞昌如果有機會，應該親自出馬爭取疫苗，蘇貞昌則說，「如果有這個需要，我絕不推諉」。

曾銘宗指出，國內打完兩劑疫苗的覆蓋率只有6.74%，打完一劑疫苗的覆蓋率則為50%，等於有將近1200萬的第一劑不知道在哪，直言政府的疫苗真的是失策，政府責任就是提供疫苗，民眾的義務則是接種疫苗，詢問政策是不是有失誤、需要檢討的地方。

對此，蘇貞昌表示，政府有購買疫苗，但是廠商沒有送進來，「這個是事實」，這絕對不是政策錯誤，而且早在去年零確診時就「超前買疫苗」，今年3月30幾萬劑AZ疫苗到貨時，「沒人要打，還是我們先打」。

衛福部長陳時中強調，如果是以AZ疫苗來講，「我們是全世界簽最早的」，蘇貞昌則在一旁補充，「而且是買最多」。

曾銘宗詢問，若以兩劑的疫苗覆蓋率來說，要達到6成還是9成才可以達到群體免疫。陳時中坦言，現在整體科學覺得有點悲觀，但疫苗可以降低重症率跟死亡率，雖然要達到9成很困難，但今年底可以達到6成。

陳時中認為，台灣現在的生活相對正常，「比較長期跟口罩也是必然的」，未來需要除了疫苗，個人保護及社會保護，另外就是藥物，相關藥物現在還在積極洽購中。

曾銘宗再問，在未來的3、5年內，要回到過去的生活是否已經不可能，陳時中則說，以3年的時間很難判定，尤其病毒一直在變化，是往流感的情況走，因此很難去做預測。

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