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花蓮首場校園BNT疫苗接種　2天將完成3500名學生施打

▲▼花蓮慈濟醫院團隊來到首站四維高中，為近千名學生進行疫苗注射。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院團隊來到首站四維高中，為近千名學生進行疫苗注射。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣於九月二十三日開打校園BNT疫苗，由花蓮慈濟醫院團隊來到首站四維高中，為近千名學生進行疫苗注射。林欣榮院長感恩慈濟基金會、永齡基金會、台積電與十方大德的善心捐款，讓十八歲以下在學就讀的孩子們能早日獲得疫苗的保護。

▲▼花蓮慈濟醫院團隊來到首站四維高中，為近千名學生進行疫苗注射。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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花蓮慈院承擔花蓮縣BNT疫苗學生專案共七個學校，包含四維高中、體育高中、特教高中、慈濟國高中、自強國中以及慈濟科技大學，自九月二十三日至十月四日，預計將為三千五百名學生施打疫苗。

醫務秘書李毅醫師指出，以往團隊支援院外的疫苗接種站，都是為長者服務，這是第一次為年輕學子注射疫苗，因此特別安排兩位小兒科醫師加入問診醫師的陣容，期望藉由專科上的豐富經驗，帶給接種疫苗的學生最大程度的幫助。

▲▼花蓮慈濟醫院團隊來到首站四維高中，為近千名學生進行疫苗注射。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟醫院林欣榮院長關心學生接種疫苗的情況。

小兒心臟科秦家翊醫師叮嚀，儘管接種第一劑BNT疫苗後產生不良反應的機率較第二劑低，但仍需注意身體是否產生局部疼痛、紅腫或發燒等症狀；此外，研究顯示有極小比例的人可能於接種疫苗後一至二週內發生心肌炎或心包膜炎，建議未來兩週內都避免激烈運動。秦醫師也呼籲即將接受疫苗注射的學生，接種的前一晚務必要睡飽，且當日必須正常吃早、午餐，避免熬夜和空腹，保持正常作息並多喝水，以減少產生暈針的情形。

四維高中蔡忠和校長表示，校方已將兩週內的體育課和國防通識課改為室內課程，學生若在接種疫苗後感覺身體不適，需要請假休息，每人皆有三天的疫苗假能申請。蔡校長說，為了讓學生更瞭解接種疫苗的益處與可能存在的風險，在BNT開打前，各班級已播放教育影片向同學介紹BNT疫苗的保護力與副作用，積極宣導正確觀念，最後達成全校九成六的高施打率。

▲▼花蓮慈濟醫院團隊來到首站四維高中，為近千名學生進行疫苗注射。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

秦家翊醫師叮嚀，即將接受疫苗注射的學生避免熬夜和空腹，保持正常作息並多喝水。

四維高中第一位接種疫苗的徐同學是家中第一個有機會打疫苗的人，受疫苗不良反應事件新聞的影響，心裡原先有些擔憂，「但我知道打疫苗不只是為自己，也是為了家人。」徐同學說，在COVID-19疫情流行的此刻，保護好自己，就是降低同住在一起的家人染疫的風險，因此仍決定接受疫苗注射；他表示接種過程十分迅速，且完全不感疼痛，很感謝醫護團隊的效率和專業。

花蓮慈院林欣榮院長感恩慈濟基金會、永齡基金會、台積電與十方大德的善心，讓十八歲以下在學就讀的孩子們能早日獲得疫苗的保護，也感恩四維高中的老師和同學在現場協助動線引導。林院長特別稱讚學生都十分守秩序，配合醫師的問診與護理師的針劑注射，即便有少數害怕打針的學生，也會流著淚緊抱身旁的同學，努力使自己鎮定下來，非常勇敢；更有學生和院長分享，接種完疫苗就好像有了被保護的感覺。

▲▼花蓮慈濟醫院團隊來到首站四維高中，為近千名學生進行疫苗注射。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

第一位接種疫苗的徐同學（中）表示，保護好自己，就是降低同住在一起的家人染疫的風險。

花蓮縣長徐榛蔚與花蓮衛生局長朱家祥也到場關心學生接受疫苗注射的情況。徐榛蔚縣長感謝花蓮慈院醫療團隊一直以來全力協助，是地方政府強而有力的靠山，也感恩有四維高中事前配合宣導，在院方與校方通力合作之下，使校園BNT專案首日一切順利。

朱家祥局長呼籲，接種疫苗仍是目前提升保護力的最佳方法，鼓勵尚未接受疫苗注射的民眾能盡早預約接種。朱局長也強調，疫苗不是萬靈丹，打疫苗的目的在於降低重症及死亡率，即便已接種疫苗，仍存在染疫風險，日常生活中務必戴口罩、勤洗手，落實各項防疫措施。

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