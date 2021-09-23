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許淑華憂「疫苗通行證」打壓店家經濟　北市：非限制市民出入餐廳

▲▼台北市議會警政衛生委員會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會23日召開警政衛生委員會，圖為台北市議員許淑華。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲16日表示，北市將要建立「健康通行證」，由「台北通」APP未來跟健保資料庫做連接，打滿2劑疫苗者，就可以老人共餐，引發外界熱議。台北市議員許淑華23日爆，北市部分店家擔心，這反而會打壓到經濟，讓許多民眾無法去店家吃飯、消費，倘若台北市真的要實施，店家將串聯提意見。

台北市議會23日召開警政衛生委員會，許淑華質疑「健康通行證」究竟是北市府誰的提議？很多店家都在批評「台北市搞什麼」，倘若民眾幾乎都全打過2劑疫苗，那對店家自然是沒影響，但如果沒有的話，那很多人就無法去店家吃飯、消費，恐造成商業經濟問題，甚至打壓到店家經濟。

台北市衛生局長黃世傑回應，這是府方的政策，「健康通行證」應該只是一個E化工具而已。

許淑華表示，那就讓民眾使用實名制即可，現在有很多店家串聯，倘若北市真的推「健康通行證」，那這些店家都將提出意見，畢竟原本是所有人都能吃飯，但若「健康通行證」通過後，恐有人為此無法消費。政策執行要面面俱到，不要製造問題做噱頭，反而造成店家損失，「健康通行證」此政策應要再做思考。

被問到北市目前有無獲得中央同意介接至健保資料庫？黃世傑於會後受訪時回應，目前還沒有。

關於北市有無想好，倘若民眾打滿2劑疫苗後到底能享有何種服務？黃世傑於會後受訪時回應，這屬於資訊局主責，但若上面要有相關資料，得與中央健保資料庫系統介接，就會跟衛生局有關；通行證其實是北市府想要推E化，倘若未來有檢驗結果、疫苗施打紀錄，就可以放在台北通上，這是一種「通行證」，並非是要限制他人能否進餐廳。

被問到是否類似台北市版本的「健康存摺」？黃世傑表示，對，但通行證將來如何運用，就要看府方決定；不過先前環南市場爆發感染時，市府也有相關通行證，每次買菜進出等都不用帶疫苗黃卡，嗶一下即可，是一種E化功能。

▲台北市長柯文哲出席市議會施政報告與備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

關於北市將推「健康通行證」，柯文哲16日於台北市議會施政報告時指出，「請大家下載台北通！」台北通跟健保資料庫可以連結，以後打2劑疫苗者會顯現「綠色」，打1劑「黃色」，1劑都沒打就是「紅色」，這樣在台北市很容易可以建立「健康通行證」。

柯文哲當時提及，有「健康通行證」的話，可以加速例如老人共餐，打滿2劑就可以回來吃飯，不然沒這個設計的話，整個北市餐廳內用問題、很多居民活動無法執行，「其實這個我們做得差不多，只是要等到中央同意，一接就馬上可以使用。」

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