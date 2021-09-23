英首席醫療官：12至15歲「未接種疫苗者」幾乎都將染疫

▲英國首席醫療官認為，12至15歲的未接種孩童都將染疫。（圖／路透）



文／中央社倫敦22日綜合外電報導

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）今天表示，12至15歲是目前COVID-19感染率最高的年齡群，幾乎所有尚未接種疫苗的孩童都會在未來某個時間點染疫。

惠提和同僚上週建議英格蘭所有12歲至15歲青少年接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，稱學童求學受到的干擾減少，能從中受惠後，英國政府宣布將擴大向這個年齡層的所有青少年提供疫苗。惠提向議員們表示，「這個年齡群毫無疑問正在發生大規模感染。事實上，我們正在談論的這個年齡群，正是目前感染率最高的年齡群。」

《路透社》報導，英國今天通報新增3萬4460起COVID-19病例，6月底迄今平均每天新增逾2萬起病例。

惠提表示，疫苗施打建議單純著重在對孩童的好處上，而非出於政治因素或為了較易染疫成年人的利益。他指出，雖然約半數孩童可能已染疫，但保護力可能會衰退，且疫苗接種計畫對學校造成的衝擊，比孩童染疫來的輕微。

他說，「絕大多數尚未感染COVID-19的孩童都將在某個時間點染疫。」「不一定是未來2、3個月裡，但他們遲早會染疫，因為傳染力實在太強，且由於免疫力衰退，我們不會看到（傳染）在某個時間點有所停頓。」

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