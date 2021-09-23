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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／避免群聚！北市嗡嗡包擬朝「郵寄到家」　2級警戒採「線上升旗」

▲▼民眾湧入市民廣場領取線上登記成功的嗡嗡包。（圖／記者袁茵攝）

▲去（2020）年北市府於國慶日發放嗡嗡包時，許多民眾到場排隊領取。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲自2014年上任後，每年都會於10月10日國慶日當天推出「嗡嗡包」，並給民眾免費領取。據了解，今年受到新冠肺炎影響，台北市政府民政局擬朝向線上登記，採「郵寄」方式送出嗡嗡包。對此，台北市民政局副局長吳坤宏表示，確實有想到「郵寄」方案，若維持二級警戒的話，升旗典禮朝向線上轉播、不開放民眾進場，但相關規範仍待下週做出明確討論。

往年民眾要拿取嗡嗡包，需要到現場親自排隊，時常造成大排長龍的現象，甚至還曾有人通宵到場排隊。受到新冠肺炎影響，台北市政府於去（2020）年首次推出「登記制」，民眾可於網路預約登記，確定登記完成後，國慶日當天憑身分證、電子郵件通知，由本人現場領取；但當時仍造成許多民眾排隊現象，難以維持社交安全距離。

▲109年臺北市國慶升旗暨慶祝活動 柯文哲發嗡嗡包 幫民眾驗卡▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲2020年嗡嗡包採線上登記、實體領取，由台北市長柯文哲於國慶日當天發放給民眾 。（資料圖／記者張榮恩攝）

今年因防疫緣故，指揮中心將9月21日至10月4日的疫情警戒定為第二級，集會活動室內80人、室外限300人。據了解，面對中央集會活動規定，台北市政府今年的「嗡嗡包」擬繼續維持線上登記模式，不過領取方法多了一項「郵寄到家」功能，避免民眾群聚。

對此，台北市民政局副局長吳坤宏回應，確實有規劃「郵寄到家」想法，且郵寄費用由民政局吸收，不過目前還是初步方案，仍要看中央對疫情的規範，倘若恢復一級警戒，並且對集會活動人數限制鬆綁，辦理國慶活動能符合防疫規範的話，就會考慮辦理往年的國慶升旗活動。

吳坤宏指出，但如果疫情警戒仍然維持在二級，由於人多恐難以維持社交距離，在考量防疫下，可能會朝向「線上轉播」升旗典禮，禁止民眾到場，且嗡嗡包不現場發放、採郵寄方法。不過目前北市國慶升旗暨慶祝活動，包括嗡嗡包是否採取郵寄等措施，北市府仍在討論當中，應於下週會有明確討論與結論。

▼圖為2020年推出的「第6代嗡嗡包」，2021年嗡嗡包預計於10月4日對外亮相。（資料圖／台北市民政局提供）

▲▼第6代嗡嗡包於5日亮相，此次改採線上預約制，讓民眾不用再徹夜排隊。（圖／台北市民政局提供）

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