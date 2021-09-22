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帕運選手為國爭光！醫檢查出田曉雯心肺功能差　她哀號：討厭跑步

記者許宥孺／高雄報導

2020東京奧運、帕運順利落幕，本屆唯一獲得銅牌的桌球選手田曉雯，長期在高醫接受健康諮詢和照護，22日一同與桌球選手林姿妤、游泳選手陳亮達前往高醫，與獎牌背後的醫療團隊共享榮耀。田曉雯受訪時提到，自知自己心肺功能差，只好多運動訓練肺活量，但是也忍不住抱怨，其實最討厭跑步，「又累又無趣」。

▲▼2020東京帕運，桌球選手田曉雯、林姿妤與教練蔡貴蘭合照。（圖／蔡貴蘭提供）

▲2020東京帕運，桌球選手田曉雯、林姿妤與教練蔡貴蘭合照。（圖／蔡貴蘭教練提供）

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▲高醫院長鍾飲文。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫院長鍾飲文。（圖／記者許宥孺攝）

高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，運動員的成功除自身努力外，背後團隊的支持很重要；而身障運動員因肢體障礙，訓練過程更加艱辛。2020東京帕奧，高醫提供醫療照護、諮詢外，高醫大運動醫學系體適能中心也提供選手體能訓練場所，幫助選手在國際比賽中獲得佳績。

▲帕運桌球選手田曉雯。（圖／記者許宥孺攝）

▲帕運桌球選手田曉雯。（圖／記者許宥孺攝）

來自小琉球的田曉雯選手，自國小二年級接受桌球專業訓練，因右手的限制，比一般人更加吃力，甚至因失去平衡而常跌倒，一度萌生退意，後經媽媽、教練不斷鼓勵，才重拾信心。迄今生涯取得最佳戰績為2018帕拉桌球世界盃女單銅牌、2019亞洲帕拉桌球錦標賽女團金牌，個人賽銀牌及2018亞洲帕拉運動會女單銀牌等殊榮。

▲▼2020東京帕運，桌球選手田曉雯、林姿妤與教練蔡貴蘭合照。（圖／蔡貴蘭提供）

▲2020東京帕運，桌球選手田曉雯獲銅牌。（圖／蔡貴蘭教練提供）

▲醫療團隊為田曉雯做心肺功能測試。（圖／高醫提供）

▲醫療團隊為田曉雯做心肺功能測試。（圖／高醫提供）

「感謝高醫支持身障運動員，時時刻刻關心選手們的近況，讓選手在競技場上更清楚自己的體能狀態，並有更好的表現!」銅牌得主田曉雯提到，高醫團隊為選手們檢測肌力與心肺數據分析，提供教練做調整訓練，讓選手們在運動場上可展現更好的表現。

田曉雯受訪時表示，醫療團隊檢查後，才發現自己的心肺功能比想像中的還糟糕，認為自己應該再加強，所以約了復健科李佳玲醫師一起爬山，另外自己還會踩腳踏車、跑步、游泳訓練肺活量，不過她也笑說，「真的很討厭跑步，又累又無趣」。

▲▼2020東京帕運，桌球選手田曉雯、林姿妤與教練蔡貴蘭合照。（圖／蔡貴蘭提供）

▲2020東京帕運，桌球選手林姿妤、田曉雯與教練蔡貴蘭合照。（圖／蔡貴蘭教練提供）

▲蔡宗育物理治療師(左)為林姿妤選手做等速肌力評估。（圖／高醫提供）

▲蔡宗育物理治療師(左)為林姿妤選手做等速肌力評估。（圖／高醫提供）

桌球選手林姿妤近年也有好成績，包括2018亞帕運團體銀牌、2019亞錦賽團體金牌、泰國公開賽團體金牌、單打銀牌、芬蘭公開賽團體金牌、單打銀牌、捷克公開賽團體金牌、單打銀牌、中國公開賽團體銀牌、單打銅牌；2020埃及團體金牌、單打銀牌、西班牙公開賽團體銀牌、單打銅牌。在世界排名中，田曉雯TT10級第五，林姿妤TT10級第九。

▲帕運游泳選手陳亮達。（圖／記者許宥孺攝）

▲帕運游泳選手陳亮達。（圖／記者許宥孺攝）

另外，膝蓋以下缺損的19歲游泳選手陳亮達，表現也很亮眼，2009年上映的勵志電影《2分20秒》，就是以他的故事改編，他也參與演出；2013年曾獲總統教育獎。初登帕運的陳亮達表示，對於自己的成績算滿意，因為帕運前2個月出國完賽，回國就遇上三級警戒，直到賽前2個月才進左訓中心恢復訓練，現在將目標放在亞帕運，希望能超越自己的成績。

▲高醫復健科醫師李佳玲。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫復健科醫師李佳玲。（圖／記者許宥孺攝）

就讀高雄醫學大學時就是桌球校隊的高醫復健科醫師李佳玲，比一般人更清楚運動傷害對選手的影響。她表示，近幾年確有幾名帕奧選手在訓練及比賽期間遭受多處的疼痛；每每發生問題，醫師都即時安排超音波、X光甚至磁振造影等檢查，確定選手傷害的部位及嚴重度，也即時安排後續的治療計畫，進一步與教練討論調整訓練方式及強度，以維持正常訓練，避免傷害更為加深。

▲▼高醫投入身障運動員照護，提供選手體能訓練場所。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫投入身障運動員照護，提供選手體能訓練場所。（圖／記者許宥孺攝）

▲2018年世界帕拉桌球錦標賽，擔任隊醫的李佳玲醫師(右)與當時奪銅牌的田曉雯選手合影。（圖／記李佳玲醫師提供）

▲2018年世界帕拉桌球錦標賽，擔任隊醫的李佳玲醫師(右)與當時奪銅牌的田曉雯選手合影。（圖／記李佳玲醫師提供）

長年擔任國家身障桌球隊教練的高醫大體育中心老師蔡貴蘭表示，田曉雯選手非常努力地在高醫體育中心練習。她因出生時因右手損傷，無法像一般女孩方便綁長頭髮，需靠別人的肩膀或桌椅支撐右手來綁，而常被誤會沒禮貌；她其實是個貼心的女孩，比賽獎金都交給家人，希望家人過得更好，看在教練眼裡很是感動。還好這些年的努力沒有白費，終於完成夢想，希望未來她再接再厲，繼續為國家爭取更好的成績。

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