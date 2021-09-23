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電動車上國道不再焦慮　首座充電站座落中山高西螺休息站

▲國內首座國道電動車充電站今日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國內首座國道電動車充電站今日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內首座國道電動車充電站今（23）日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。全台第一座兼具CCS1& CCS2雙充電介面的DC直流快充設備，為各廠牌電動車主解決南北往來的遠程焦慮，可同時服務四台電動車。

北基國際推出「TAIL特爾電力」品牌，致力打造全台最大超快充網絡；「TAIL特爾電力」首座超快充站設立於北極星能源公司站點-西螺服務區北上加油站，北基國際公司預計今年年底前於全台建置16站超快充站，平均每站提供2座200KW超快充站，只需約十分鐘的時間，就能讓電動車「滿載」能量行駛約200公里，快速便利滿足電動車長途移動的電力需求。

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▲國內首座國道電動車充電站今日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北極星能源公司站點西螺服務區北上加油站，是全台第一座兼具CCS1& CCS2雙充電介面的DC直流快充設備，為各廠牌電動車主解決南北往來的遠程焦慮，可同時服務四台電動車。（圖／記者蔡佩旻攝）

交通部高公局主秘彭煥儒表示，綠能與電動車是未來趨勢，北基西螺服務區電動車充電站是國道第一座，且適用各種車型，後續高公局也會在各服務區持續推動設置充電站。

北基國際副董事長何佳璟指出，全國電動車數量越來越多，但多數充電站都集中在都會區，且是由業者自行設置，為服務更多車主，北基選擇在國道1中心點西螺服務區設置第一座電動車充電站，預計於2025年前於全台建置４００支DC直流快速充電樁、近千支目的地充電樁，超前部署極速解決新舊車主的里程焦慮。

▲國內首座國道電動車充電站今日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲交通部高公局彭煥儒主任秘書、雲林縣政府建設處李俊興處長、北基國際副董事長何佳璟等人皆親臨現場見證電動車產業鏈歷史性的一刻。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府建設處長李俊興指出，縣府對綠能發展很重視，團隊花了很多時間溝通、了解，訂定「三不三要」政策，努力在推動及解決問題，另縣府對電動車產業也很關注，整體在再生能源推動成績在全國排名前3名。

北基國際補充說明，為了讓車主有更流暢簡便的充電體驗，北基同步推出TAIL特爾電力電動車充電服務 APP，只要掃描充電樁上的QR Code即能拔槍充電，初期採會員制，每度電基本收費12元。試營運期間，祭出限時充電優惠，至10/15 23:00止，每度電只要9元。

▲國內首座國道電動車充電站今日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北基國際公司預計今年年底前於全台建置16站超快充站，平均每站提供2座200KW超快充站，只需約十分鐘的時間，就能讓電動車「滿載」能量行駛約200公里。（圖／記者蔡佩旻攝）

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