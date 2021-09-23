國慶煙火振興經濟vs.防疫第一　陳其邁曝「7處↑群聚就停辦」

▲2021國慶煙火模擬圖。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

2021國慶煙火睽違20年，將再度回到高雄舉辦！高市府23日搶先曝光港灣焰火數量、樂團演出等亮點，另也強調兼顧防疫，進場人數降載至2萬人。市長陳其邁受訪時表示，防疫作為會根據國內疫情滾動式檢討，若疫情出現變化，最壞狀況可能停辦。

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▲高雄市長陳其邁出席國慶煙火記者會。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁表示，國內防疫效果有成、疫情趨緩，更應積極振興內需產業，國慶燄火活動乃是重要起手式。今年高雄國慶焰火晚會在港灣海景第一排舉辦，為國內首場防疫降載人數的大型活動，採分艙、分流、預約制方式降載觀賞人數，所有入場民眾均採預約制，觀賞人數降載再降載，只有2萬人能入場。

▲2021國慶煙火在高雄，山海河港360度全視角都看得到。（圖／高雄市政府）

考量疫情變化快速，加上距離國慶只剩20天，陳其邁指出，防疫作為會根據國內疫情滾動式檢討，「最壞最壞的狀況，假如國內還有不明感染源的社區傳播，那一天的個案有零零星星，超過6處或者7處以上的群聚感染，那該斷的狀況下，我們就會斷，就是停止舉辦」。

陳其邁強調，仍以疫情優先為最大考量，假如疫情平穩，就根據不同的劇本，作好不同劇本的想定，來舉辦國慶煙火，也會在防疫措施同歩的作調整，譬如容留數；「假如疫情稍微有一點升級，那就在整個容留數和座椅跟整個防疫措施來採取加嚴規定」。

▲2021國慶煙火在高雄。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，目前高雄市疫情狀況相對穩定，國慶煙火防疫規範乃經過高雄市防疫專家小組討論，並確認可行符合現狀防疫要求；當全國同時發生6至7處社區群聚感染時，建議應採取斷然措施停辦活動；這期間會密切監控疫情變化，會依據中央流行疫情指揮中心資訊，與高雄市防疫專家小組研商討論，必要時立即滾動修正。

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