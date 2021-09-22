囂張老外狂揮雙刀嗆「kill you」　警挨批縱放喊冤：恐嚇罪送辦

▲摩洛哥籍外籍男子，涉嫌酒後失控揮舞雙刀與現場民眾爭執，市警二分局調查後認為他涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌，將傳喚說明後移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南民族路16日清晨，1名外籍人士酒後持雙刀揮舞，不斷嗆「與我打鬥」、「渾蛋」、「kill you」，並挑釁恐嚇民眾，民眾指控市警二分局警方到場，竟僅將該外籍人士驅離未依法偵辦，二分局回應指出，該男子涉嫌恐嚇公眾罪嫌將移送台南地檢署偵辦，並另函移民署專勤隊依入出國及移民法規定，依權責辦理。

德籍武術家江玉山在臉書貼出一段影片，影片中1名外籍人士揮舞著雙刀，不斷嗆「與我打鬥」、「你個渾蛋，與我打鬥」、「渾蛋」、「kill you」、「來啊！來啊！」，挑釁一旁的民眾，甚至動手推勸阻的民眾；在場民眾回說，「沒事，沒事」、「冷靜！冷靜！」，但該外籍人士仍然揮舞著雙刀，還將上衣脫掉，走到馬路上，情緒相當激動，令現場民眾感到十分害怕而報警。

民眾指控數名員警到場，將該外籍人士圍住，帶到一旁，請該外籍人士交出刀子，便將他驅離。民眾得知警方竟然沒有將該外籍人士送辦，非常傻眼，直斥「出人命才會辦，是嗎？」、「一定要警察被捅，才會重視嗎？」…。

據了解，該外籍人士常在該區域活動，酒後常發生脫序行為，16日清晨約4、5時，該外籍人士在案發地旁的酒吧喝酒，疑似酒後情緒失控，旁邊的民眾上前勸阻，引發該外籍人士不滿，竟涉嫌拿出隨身攜帶的雙刀，嗆聲挑釁「與我打鬥」、「渾蛋」、「kill you」，並涉嫌恐嚇民眾。

台南市警二分局指出，二分局民權派出所於9月16日清晨5時12分接獲110報稱，有酒醉民眾拿刀在揮舞，隨即派遣巡邏警力到場處理。警方到場後發現有1名外籍男子（中文名保羅、摩洛哥籍）手持水果刀與現場民眾有爭執，警方趨前查處時，保羅隨即將水果刀交由警方保管，經詢問報案人表示與友人前往民族路一家酒吧替59歲李姓男店長慶生，該外籍男子到店裡一同飲酒，酒後情緒激動遭李姓男店長勸離心生不滿，便返回忠義路住處取出2支水果刀折返現場揮舞嚇唬客人，店家隨即撥打110報案。

惟警方到場後未發現該外籍男子有揮舞刀子情形，該外籍男子且主動交付2支水果刀，雖有酒醉情形但情緒已平穩無自傷、傷人之虞，故未帶返派出所管束，因該外籍男子尚有醉意，警方盤查抄錄身分資料後勸離返住處休息，狀況解除。

警方經檢視完整影片後，發現外籍男子於警方到場前，對在場人揮舞雙刀行為涉嫌違反刑法第151條恐嚇公眾罪，隨即通知李姓店長到所製作關係人筆錄，並通知該外籍男子22日晚上8時到所說明並製作筆錄，全案將依刑法恐嚇公眾安全罪嫌移請台南地檢署偵辦，並另函移民署專勤隊依入出國及移民法規定，依權責辦理。