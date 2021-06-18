他腰繫武士刀逛內壢火車站！眼神死背包藏4刀被逮　下場出爐

▲熊男去年11月腰繫武士刀在內壢火車站遊蕩，警方發現他背包內還有4把刀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市熊姓男子去年11月間疑似與父親吵架後，一怒將其收藏刀具帶出，翌日上午手持長約93公分武士刀大辣辣地前往內壢車站搭車，有旅客發現其手持武士刀，擔心可能失控攻擊旅客向站務人員檢舉，鐵路警察發現後圍捕雄男到案，並在其背包又起出另外4把長短刀械後送辦；桃檢查出，熊到車站後未與其他旅客交談，其武士刀未開鋒，熊男本身有精神方面宿疾，並無危害公眾具體事實，僅單純攜帶刀械，18日偵結予以熊男不起訴處分。

檢警調查，39歲的熊姓男子去年11月14日上午11時許，腰際繫著1把刀刃70公分、刀柄23公分，總計93公分武士刀在內壢車站第二月台遊蕩，有旅客發現熊男神情與眼神異常，因此向站務人員檢舉，站務人員發現後向鐵路警察通報趕往車站處理，鐵路警察到場後，熊男退回旅客大廳，在往天橋方向躲避但仍遭員警圍捕到案。

警方在熊男隨身背包還起出3把折疊刀與1把菜刀，將熊男送至站長室訊問，偵訊後依恐嚇公眾罪嫌移送桃檢偵辦。

熊男在檢方複訊時否認有危害公眾之犯意，辯稱自己有躁鬱症，平常都有服藥習慣，案發前與父親吵架，才憤而將自己收藏的刀具帶出門，打算搭車到板橋，隨身武士刀並未開鋒、也未拿出來揮舞，只手握武士刀，並未將刀抽出來等語。

內壢車站鄭姓站務員則指證，熊男腰際繫著類似武士刀，當時擔心激怒對方曾詢問是否為道具？但對方未理會，同時查出其眼神有異，隨即向站長室回報，並通報警方處理；熊男父親則解釋，兒子當天情緒較為高昂，帶了不應該帶的刀械外出，以前都在家裡中庭繞一繞就回去，不曉得當天為何跑出去，其本身沒有惡意，也沒有恐嚇公眾之意。

桃檢勘驗現場監視器，發現熊男攜帶武士刀過程並未與旁人交談，其攜帶刀具送驗後均不符合槍砲彈藥、刀械管制條例要件，熊男僅單純攜帶5把刀械，難認有恐嚇公眾之刑責相繩，無其他積極證據足認熊男友和犯刑，檢方1偵結予以熊男不起訴處分。

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