台大法律生預告醉月湖尾隨騷擾...點名「女異性戀佳」　挨告結果曝

▲台大法律系高材生在臉書預告將在校園椰林大道等處尾隨、騷擾女性。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

在去年台南長榮女大生遭殘忍殺害後，又出現台師大女學生遭尾隨事件，陳姓台大法律系高材生竟然在臉書上具名po文「今晚11點之後會有尾隨、騷擾行動」，還要想被尾隨的「女異性戀」準時出現，陳男遭檢舉恐嚇公眾罪嫌後，辯稱只是開玩笑，台北地檢署調查這篇「出言不遜」的文章沒有施加惡害的具體手段等內容，22日處分不起訴。

檢警調查，陳男還在念台大法律系財法組1年級，他在2020年11月7日中午，在台科大餐廳邊吃飯邊滑手機，看到臉書「NTU台大學生交流版」上，友人分享台師大女學生遭尾隨新聞後，在下方留言「我是陳OO，今晚11點之後，我會在椰林大道、大一女、醉月湖進行尾隨、騷擾行動，想被騷擾的(順性別女異性戀佳)準時出現。」

版主發現後馬上刪除陳男文章，並私訊陳男警告發言不當，不過另有網友已經截圖報警，陳男到案後卻絲毫不以為意，辯稱只是在開玩笑，檢察官調查認為，陳男文章的確有警告意味，且「出言不遜」，但之後沒有再繼續po文，且沒有具體施以不法手段的進一步惡害告知，加上有網友回應，「表情(符號)有噁的話絕對會按」，因此以無主觀犯意等理由，處分不起訴陳男。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

軍情局退將不聽妻勸密會「韋先生」 情報員遭誘軟禁上演搶人大戰

弟代父職竟性侵姊妹花！隱忍淫叔是長輩 2人互訴才知同遭毒手

「插旗仁愛路3段」國揚涉詐貸25億 侯西峰全身而退理由曝