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社會 社會焦點 保障人權

逛屋買不起朝信義區妹子噴這東西　她怒提告...疫情竟救他脫罪

▲▼三級防疫警戒，台北地檢在大門外設立臨時收文處，避免民眾進入機關群聚。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署為了防疫，從5月17日起暫緩不必要的庭期，並開設室外收狀處。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

1名年約20多歲的妙齡女子，2月間在信義區附近巷弄走路時，突然被陌生人亂噴不明液體，警方循線找到邱姓男子到案，邱坦承因為買屋看房不順利，所以隨機對人噴灑酒精洩憤，邱男被依公然侮辱、恐嚇公眾罪移送法辦，但因剛好遇到新冠疫情三級警戒，檢察官原定開庭時間暫緩延後，被害人決定撤告，台北地檢署22日處分不起訴。

邱姓男子供稱，2月間到台北市吳興街看房子，發現房價太貴，買不起，因此在附近巷弄亂逛散心，此時剛好看到被害人獨自走在路上，他聲稱自己一時興起，想要惡作劇發洩一下，就拿出隨身的酒精噴劑，朝被害人噴了幾下。

被害人突遭陌生男子噴灑液體，擔心是硫酸之類的腐蝕性溶液，驚慌失措的抹拭後報案，警方詢問被害人，是否有聞到特別味道，被害人都說不知道，檢察官接案後，原本排定要傳喚被害人出庭，說明受害經過。

但剛好此時雙北進入新冠肺炎三級警戒，北檢更從5月17日起，暫緩一切非緊急必要的開庭，被害人在接獲庭期延後通知後，疑因不想出庭，遞狀向檢察官表明不告了，檢察官因此將邱男處分不起訴。

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