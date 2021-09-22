疫苗接種率力拚10月底達7成　陳時中：最大限度大約77%

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院書面報告指出，截至明、後年，政府自行採購及國內外捐贈疫苗總數合計超過8200萬劑，足夠讓國人打到第3、4劑，並預估10月底第一劑接種率可達7成。對此，衛福部長陳時中表示，如果以疫苗施打率來說，「可以想像的最大限度大概是77%」。

行政院長蘇貞昌22日上午率領相關部會首長，赴立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。國民黨立委吳斯懷質詢時指出，目前新冠疫苗的到貨量為1730萬劑，其中分別為政府採購的910萬劑，以及友邦、民間捐贈的820萬劑。

吳斯懷再指，目前第一劑疫苗的施打率只有49.94%，第二季更糟糕只有6.73%，他認為成效非常差、極度落後，如果第二劑疫苗的覆蓋率，到10月只能達到3成，「什麼時候能達到7成，你們沒有承諾」。

吳斯懷說明，戰略上有兩個名詞，一個是企圖達到簡稱「企達」，這是國家的目標、願景，另一個則是可以達到簡稱「可達」，這就是超前部署的概念，並詢問蘇貞昌第二劑的覆蓋率何時可以達到7成，以及概略的時間為何。

陳時中回應，如果以疫苗施打率來講，到目前為止，「可以想像的最大限度大概是77%」，亦即施打率可以達到77%，因為有意願施打疫苗的民眾就有77%。

吳斯懷表示，他要的只是一個概略的時間，「可達」要有很多條件，包括疫苗到貨量、施打量能、施打數量等，政府應該要有一個目標，才會努力去達成這個條件，「如果連這個承諾都不敢說，人民的期待在哪裡」。

對此，陳時中則說，對於施打量能的準備，現在已經不是變數，都已經準備好了，現在就是進貨的問題，購買也沒有問題。