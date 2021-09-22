陳時中爆氣嗆立委「不能講一句錯話？」　網傻：我們真的是民主國家嗎

▲陳時中今日立院備詢數度爆氣回嗆立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳怡靜／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（22日）赴立院進行疫苗專案報告，時代力量立委陳椒華追問3+11會議記錄，引起陳時中不滿，爆氣回嗆，「我就承認我講錯了嘛！都不能講錯一句話？」此話一出，立刻在網路上引發熱議，不少網友看傻直呼，「我們真的是民主國家嗎？」

蘇貞昌今上午率領相關部會首長，赴立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。陳椒華在質詢時，持續追問3+11會議的決策過程。面對詢問，陳時中說明，決策的過程就是大家向他面報，他在了解之後再做決定、跟外界報告，那時候就是沒有做會議紀錄，「我們多少會議是沒有做會議記錄的」。

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陳椒華接著問，「你為什麼一下講說是陳宗彥次長，一下又說沒有主持…」這時陳時中情緒突然爆發，回嗆：「我就承認我講錯了嘛！都不能講錯一句話？」

對此，PTT網友們全看傻，忍不住狠酸「好大的官啊」、「現在演哪齣」、「原來這叫負責」、「根本就是傲慢」、「笑你們刁民再刁又奈我何」，也有許多網友大嘆，「開班會都要有紀錄，國家重大決策竟然沒有」、「沒紀錄是不是代表沒證據，不用負責？」

不過也有網友替陳時中抱不平，「整天資詢有的沒的對防疫根本毫無幫助」、「他都承認是他做的事，還要追什麼？究責嗎？」

▲PTT網友罵聲一片。（圖／翻攝自PTT）