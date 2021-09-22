新冠侵入聯合國！巴西衛生部長驚傳染疫　代表團才剛群聚吃披薩

▲巴西衛生部長奎洛加確診新冠肺炎。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）21日在赴美參加聯合國大會數小時後，被確診罹患新冠肺炎，所幸奎洛加目前的狀況良好，未來也將繼續留在紐約隔離，而其餘的代表團成員檢測結果均為陰性。

據CNN報導，巴西政府宣布，該國衛生部長奎洛加於21日陪同總統博爾索那羅（Jair Bolsonaro），前往紐約參加第76屆聯合國大會時，被確診罹患新冠肺炎；由於奎洛加將在紐約進行為期14天的隔離，因此他不會跟隨代表團一起離開美國。

報導稱，奎洛加此前已接種了中國的科興疫苗，不過他並未公開接種疫苗的時程，而奎洛加也告訴CNN，他在聯合國大樓時時刻刻都佩戴著口罩。

▲日前才一起「無罩」站在路邊吃披薩的巴西赴美代表團，21日就傳出了有成員確診的消息。（圖／路透）

巴西總統博爾索那羅是一位疫苗懷疑論者，他過去不斷吹噓自己並未施打新冠疫苗，這次在飛往美國前，也無視聯合國的要求，堅持不接種新冠疫苗強行參加聯合國大會。

在紐約，所有未接種疫苗者被禁止在餐廳內用，因此儘管奎洛加已接種疫苗，他在19日抵達紐約的第一晚，也必須陪同波索納洛站在人行道上，脫下口罩站著吃披薩。

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