不認本土疫情破口在桃園　蘇貞昌：不明感染源全世界都有

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年5月本土疫情爆發，外界將矛頭指向放寬機組員檢疫標準的「3+11」，不過，衛福部長陳時中22日立法院備詢時說，沒有辦法知道不明感染源從哪來，「可能坐飛機、從海上偷渡來都有可能」；行政院長蘇貞昌則指，「不明感染源全世界都有」。

立院今天邀請蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。國民黨立委鄭正鈐在質詢時質疑，今年5月本土疫情爆發，「病毒從哪裡來？」

陳時中回應，沒有辦法知道每個確診者的感染源，所以才有所謂「不明感染源」，有可能從檢疫者、偷渡者或其他來源，如果鄭正鈐覺得這個理由不好、或是不承認，應該提出反證，「我們（行政部門）已經跟你報告過了」。蘇貞昌也幫腔說，不明感染源全世界都有。

鄭正鈐追問，外界質疑「3+11」是破口，導致疫情從萬華、蘆洲爆發，病毒難道不是從桃園進來的？陳時中直言，「目前你找不到關聯的證據」，從桃園延伸到萬華、從萬華延伸到諾富特飯店都沒有，不明感染源可能坐飛機來、從海上偷渡來「都有可能」，不是只有台灣這樣。

此外，針對疫苗到貨進度，鄭正鈐要求陳時中公布疫苗到貨期程，陳僅說「很難精確預測」，至於今年10月疫苗到貨目標，政府也在努力，並指很感謝民間團體捐贈疫苗。

鄭正鈐聞言怒批，待達到疫苗到貨目標前，「不知道還要死掉多少國人」；陳時中反駁，不應該將病人的傷痛放在質詢裡面，政府非常仔細照顧所有確診的病人。

另針對國防部規劃不論志願役、義務役，只要是新兵入伍就要打疫苗，目前高端疫苗數量最多，似乎是最有可能的選擇，陳時中今天說，政府把現有的疫苗提供給國防部做運用，政府基本上儘量鼓勵，不過也不會強迫，「但他就打不到」。蘇揆則說，政府從來沒有把人綁起來，強迫他們打疫苗，打疫苗都是自願的。