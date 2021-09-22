11月赴美須完整接種疫苗　柯文哲：AZ會解決！高端「不可能」

▲台北市長柯文哲赴市議會備詢。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國宣布11月起，外國成年旅客入境須完整接種兩劑疫苗才可入境，而美國FDA目前只核准莫德納、BNT和單劑嬌生，引發外界質疑，接種高端疫苗的總統蔡英文、副總統賴清德，以及施打AZ的台北市長柯文哲未來能否能訪美？對此，台北市長柯文哲回應，AZ未來一定會解決，但高端「太難了」、「不可能」。

柯文哲22日下午赴台北市議會備詢。台北市議員戴錫欽表示，衛福部長陳時中近日金句連發，還在立院說行政部門積極採購疫苗、不斷催貨，這點是否同意？柯文哲一開始並未正面回應，僅只有搖頭，隨後才回應「我是外科醫生，沒在管你過程怎樣，只看結果⋯你講了老半天，病人死掉了也沒用。」

戴錫欽追問，柯文哲曾批評全台因新冠肺炎染疫而亡人數逾800人，現在陳時中說行政部門積極採購疫苗，這點是否同意？結果是否不合格？柯文哲指出，「沒人在管你過程，只看結果。不合格！」疫苗必須要送到地方縣市政府才算數。

對於美國11月起要打2劑以上國際認可疫苗才能入境，目前不包括AZ與高端疫苗，恐導致蔡英文、賴清德，甚至是打過AZ疫苗的柯文哲未來都無法訪美的說法，柯文哲認為，AZ未來一定會解決，因為歐盟與美國未來一定會互相交換。

戴錫欽詢問，那是否覺得高端疫苗難解決？柯文哲直言，「不可能！太難了！」

至於陳時中稱，蔡英文若訪美，政治意涵大於防疫意涵，未來自然會妥善處理。柯文哲說，總統可以入境，但全機其他人還是不能入境，「還不是一樣？」