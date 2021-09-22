快訊／韓國瑜表態挺朱立倫！　派李四川進駐「藍軍大智庫」

▲朱立倫、韓國瑜。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者蘇晏男、徐政璿／台北報導

國民黨主席改選25日登場，候選人朱立倫近日「收編」韓市府3位副市長陳雄文、李四川及葉匡時。據知情人士表示，今早朱立倫與前高雄市長韓國瑜通過電話，韓允諾由李四川代表韓團隊力挺朱立倫。

朱立倫22日上午接受中廣「千秋萬事」節目主持人、前高雄市新聞局長王淺秋電台專訪時，陳雄文一同參與錄影，且陳會後也陪同受訪。同日下午，李四川則透過臉書，承認朱是治理方面的一把好手，並略舉朱在新北市長任內推動三環三線、興建16座國民運動中心，以及在擔任桃園縣長時提出航空城規劃方向等事蹟。

李四川說，「韓市長在高雄執政雖然只有一年六個月,『路平、燈亮、水溝通』是現高雄人最懷念的市政建設。但看了這段時間國民黨主席選舉的新聞，有多少人還看重治理的能力呢？」

據知情人士表示，今早朱立倫與韓國瑜通過電話，韓允諾由李四川代表韓團隊力挺朱立倫。此外，據了解，李四川在朱立倫競選黨主席團隊策略小組、陳雄文、葉匡時等則與朱將陸續同台接受電台訪問，也協助藍軍大智庫規劃。

其實，朱立倫今日上午受訪被問到與韓國瑜通話一事，他表示，韓國瑜一直跟他保持密切聯繫，正好今早兩人通電，聊得很開心，韓國瑜對目前黨主席選舉非常關心，也給他很多加油打氣。

朱立倫說，韓國瑜也是希望國民黨能夠變好變強，更希望國民黨在能夠在穩健、中道、理性的力量上面來帶領，所以韓也有很多的好同事，「他有部分點名，部分不點名，現在都在幫我的忙」。

媒體追問朱立倫，「包含副市長今天站台，是不是您的團隊裡包含李四川、葉匡時等人，都是在支持您？」朱立倫表示，應該這樣講，我們是「藍軍大智庫」的觀念，有一些同事是在幫他直接打選戰，像陳雄文非常有理念，對於勞工政策、觀光產業、很多民生議題非常了解；而葉匡時對於交通，很多公共議題非常了解，「我們都是希望一起努力」。