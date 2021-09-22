遭朱立倫質疑沒有選戰經驗　張亞中嗆：2016年國民黨輸了300萬票

▲張亞中22日受訪。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席改選25日登場，候選人張亞中在9月4日電視政見會後，其兩岸主張及論述讓他迅速獲得深藍黨員支持，原先的「江朱鬥」頓時變成「圍張」之爭。對於遭候選人朱立倫質疑沒有選戰經驗，張亞中22日回嗆，2016年的時候國民黨輸了300萬票，請問他們的經驗跟理念能夠給國民黨什麼未來？

張亞中22日上午接受中廣董事長趙少康的電台專訪。在記者聯訪時，被問到遭朱立倫質疑自己的理論沒有接受過選戰考驗，而他們則都有10幾、20幾年選戰歷練過一事。張回嗆，的確啦，他們都是很有經驗的黨主席，但是在2016年的時候，國民黨輸了300萬票，2020年黨主席帶領則輸了250萬票；國民黨現在每下愈況，請問一下他們的經驗、理念能夠給國民黨什麼未來嗎？

張亞中表示，他自己有相當大行政方面的一些歷練，自己的論述基本上在海內外也受到大家一些支持，更重要的是，他所主張的都是合情合理的。張強調，「我現在所缺的，就是各位黨員能不能夠支持我，讓我有一個能夠實踐的機會」，相信只要這東西是好的、合情合理且滿足人心的，大家難道真的願意戰爭、不喜歡兩岸和平嗎？「相信我的主張會得到所有人支持」。