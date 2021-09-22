「水果入菜」救釋迦、蓮霧　應曉薇議會上菜「蓮霧素炒飯」

記者蔡文鈴／台北報導

中國大陸20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，預估將會影響農民生計。對此，國民黨台北市議員應曉薇今（22）日下午於市議會質詢時，要求北農要想辦法行銷鳳梨跟蓮霧，隨後端出一盤「蓮霧素炒飯」要柯文哲回家請「佩琪姐姐」做看看，效果不錯。

面對釋迦、蓮霧遭禁，應曉薇表示，若我們把品管搞的好，現在兩岸關係這麼糟，不曉得下個是哪個水果倒楣？而先前鳳梨出問題時，便以加工來解決銷售問題，不過因為釋迦、蓮霧不好加工，希望市長能帶頭想鳳梨釋迦、蓮霧可以怎麼行銷。

柯文哲思考後位提出行銷策略，隨後，應曉薇便端出一盤自己做的料理，大力推薦「蓮霧素炒飯」，這引起柯文哲疑惑「蓮霧也可以炒飯？」

應曉薇說，蓮霧可炒飯不輸鳳梨炒飯，「這是我親手做的蓮霧素炒飯，可以請佩琪姐姐試看看效果不錯」，另外她也推薦，蓮霧不一定要用梅粉，拌點糖也很好吃。

應曉薇告訴北農董事長、總經理「不要叫大家買，因為蓮霧釋迦不好保存」，他也提供保存方式，釋迦可以簡單去籽冷凍保存，20天都不會壞，也要求北農可以研究，如何讓釋迦、蓮霧入菜，讓大家食得安心。

對於大陸禁止進口水果，柯文哲說，我們現在對大陸貿易依賴度太高，已經接近44%太高了，而且一直上升，也沒處理，雞蛋全壓一個籃子，當然會發生這種事。

▼蓮霧、釋迦遭禁，台北市議員應曉薇端蓮霧素炒飯救農產品。（圖／翻攝北市議會YouTube）

