　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「水果入菜」救釋迦、蓮霧　應曉薇議會上菜「蓮霧素炒飯」

記者蔡文鈴／台北報導

中國大陸20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，預估將會影響農民生計。對此，國民黨台北市議員應曉薇今（22）日下午於市議會質詢時，要求北農要想辦法行銷鳳梨跟蓮霧，隨後端出一盤「蓮霧素炒飯」要柯文哲回家請「佩琪姐姐」做看看，效果不錯。

面對釋迦、蓮霧遭禁，應曉薇表示，若我們把品管搞的好，現在兩岸關係這麼糟，不曉得下個是哪個水果倒楣？而先前鳳梨出問題時，便以加工來解決銷售問題，不過因為釋迦、蓮霧不好加工，希望市長能帶頭想鳳梨釋迦、蓮霧可以怎麼行銷。

柯文哲思考後位提出行銷策略，隨後，應曉薇便端出一盤自己做的料理，大力推薦「蓮霧素炒飯」，這引起柯文哲疑惑「蓮霧也可以炒飯？」

應曉薇說，蓮霧可炒飯不輸鳳梨炒飯，「這是我親手做的蓮霧素炒飯，可以請佩琪姐姐試看看效果不錯」，另外她也推薦，蓮霧不一定要用梅粉，拌點糖也很好吃。

應曉薇告訴北農董事長、總經理「不要叫大家買，因為蓮霧釋迦不好保存」，他也提供保存方式，釋迦可以簡單去籽冷凍保存，20天都不會壞，也要求北農可以研究，如何讓釋迦、蓮霧入菜，讓大家食得安心。

對於大陸禁止進口水果，柯文哲說，我們現在對大陸貿易依賴度太高，已經接近44%太高了，而且一直上升，也沒處理，雞蛋全壓一個籃子，當然會發生這種事。

▼蓮霧、釋迦遭禁，台北市議員應曉薇端蓮霧素炒飯救農產品。（圖／翻攝北市議會YouTube）

▲▼蓮霧、釋迦遭禁，台北市議員應曉薇端蓮霧素炒飯舊農產品。（圖／翻攝北市議會YouTube）

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
美而美董事長首度曝光！　人妻怒控「害我老公抑鬰死」
百貨五倍券加碼懶人包！　紙本5000換7000
iOS 15爆災情！　iPhone不斷顯示「儲存空間已滿」
快訊／文姿云和經紀人鬧翻！　一審判決出爐
綁台灣Pay「800元回饋」還有！　八大行庫僅剩這3家
張菲辣媳出門「深V內衣外穿」　洩超兇身材
台積電7人遭開除原因曝！　通訊軟體聊這個被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監察院：「3+11」案刻正調查中　相關資料從未對外宣洩

北市、桃園五倍券加碼不限市民　王鴻薇嗆：想選總統都這麼大方？

他仿效朱學恒送花籃給高虹安　16字要她反省唱塔綠班之歌

反萊豬遭政府告發偵辦！蘇偉碩自嘲不知悔改　怒嗆：持續散佈有毒

唐鳳跳舞宣傳五倍券挨批浪費錢　陳亭妃緩頰：我覺得很可愛

高嘉瑜疑「打高端等於被限制出境」 　陳時中：世界不是只有美國

葉毓蘭怨五倍券官網「好堵好擠好難懂」：沒想到唐鳳還會出這種包

高嘉瑜要打疫苗官員站起來...蘇貞昌狂擋　他認了已打2劑莫德納

北市28億預算還沒決定買哪種品牌疫苗　游淑慧：以為是去超商買？

疫苗接種率力拚10月底達7成　陳時中：最大限度大約77%

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

監察院：「3+11」案刻正調查中　相關資料從未對外宣洩

北市、桃園五倍券加碼不限市民　王鴻薇嗆：想選總統都這麼大方？

他仿效朱學恒送花籃給高虹安　16字要她反省唱塔綠班之歌

反萊豬遭政府告發偵辦！蘇偉碩自嘲不知悔改　怒嗆：持續散佈有毒

唐鳳跳舞宣傳五倍券挨批浪費錢　陳亭妃緩頰：我覺得很可愛

高嘉瑜疑「打高端等於被限制出境」 　陳時中：世界不是只有美國

葉毓蘭怨五倍券官網「好堵好擠好難懂」：沒想到唐鳳還會出這種包

高嘉瑜要打疫苗官員站起來...蘇貞昌狂擋　他認了已打2劑莫德納

北市28億預算還沒決定買哪種品牌疫苗　游淑慧：以為是去超商買？

疫苗接種率力拚10月底達7成　陳時中：最大限度大約77%

LINE Pay數度「無法支付」原因曝　五倍券綁定太踴躍！

BNT稱「對5～11歲有極佳抗體」申請EUA！台灣跟進？前台大醫說話了

監察院：「3+11」案刻正調查中　相關資料從未對外宣洩

要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

打了疫苗「其實是扔進新的牢籠」　醫師曝：目前尚無法回到2019年生活

法鬥犬走進行李箱「把自己打包」　折手手趴下睡翻：帶我走～

張進德上一軍無法連續蹲捕　洪總：林宥穎就下二軍

租房也有低消！北投雅房月租2800元　「想住進來再加價」

記好時間！9／27中午搶「7元星巴克」　人氣泡湯券買一送一

182cm王俊凱「躲行李箱」整工作人員！狼狽下場曝光…生日反害到自己

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

北市「熊好券」今開放登記！10月8日抽獎

400萬份「500元好食券」再加碼？　經濟部回應

9點開搶！北市加碼「5000元大禮包」

快訊／陳時中：BNT採購沒有意識形態　「是去年沒人敢買」

柯文哲視察校園打BNT　納悶：瓶裝怎會簡體字？

快訊／五倍券官網卡爆！　經濟部喊話：慢慢來不要急

打高端11月起無法入境美國？　陳時中：需要去溝通

快訊／數位五倍劵開搶當機！　首頁出現亂碼「滚」

LIVE／北市熊好券來了　3步驟申請

快訊／今登記五倍券？　蘇貞昌：都在立法院沒時間

美國恐不認可高端　學者：政府害國人國際旅行受限

快訊／韓國瑜表態挺朱立倫！　派李四川進駐「藍軍大智庫」

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

高嘉瑜要打疫苗官員站起來...蘇貞昌狂擋　他認了已打2劑莫德納

更多熱門

相關新聞

代表隊團服改「北」字是為市長宣傳？　柯文哲：我不會做這麼難看的

代表隊團服改「北」字是為市長宣傳？　柯文哲：我不會做這麼難看的

110度全運會9月3日到10月21日在新北市舉辦，台北市議員李柏毅質疑，台北市代表隊的隊服從原本的市徽改一個「北」字在上面，一個「北」字是不是在為「阿北」柯文哲宣傳，對此，台北市長柯文哲表示，這不會是為自己宣傳，「我不會做這麼難看的。」

傳蠶食鯨吞國民黨成黨主席　柯笑稱：蠶食民進黨比較多

傳蠶食鯨吞國民黨成黨主席　柯笑稱：蠶食民進黨比較多

台北通當機議員要求負責　柯文哲嗆：我怎麼處理部下蘇貞昌就怎麼處理

台北通當機議員要求負責　柯文哲嗆：我怎麼處理部下蘇貞昌就怎麼處理

11月赴美須完整接種疫苗　柯文哲：AZ會解決！高端「不可能」

11月赴美須完整接種疫苗　柯文哲：AZ會解決！高端「不可能」

快訊／韓國瑜表態挺朱立倫！　派李四川進駐「藍軍大智庫」

快訊／韓國瑜表態挺朱立倫！　派李四川進駐「藍軍大智庫」

關鍵字：

應曉薇國民黨台北市議會柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

連千毅正宮難得火辣現身！

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面