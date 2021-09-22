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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌稱未來國民黨主席是柯文哲　邱臣遠批：路人皆知蹭柯聲量

▲邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨主席改選，基隆市長林右昌22日表示，不管結果如何，未來黨主席很可能是台北市長柯文哲，而民眾黨也將蠶食取代國民黨。對此，民眾黨立委邱臣遠下午在臉書批評「不恰當」，有空講國民黨主席選舉還扯到柯文哲，為了蹭柯聲量的政治目的及騎驢找馬的心態，路人皆知，但怎麼就沒有空好好地把基隆捷運的計畫向市民說明清楚？

邱臣遠表示，對於柯文哲說基隆捷運建設經費暴增500億元根本是騙局一事，林右昌日前調侃柯，說他應是記錯了，但對於目前總經費到底是多少？林右昌卻避而不談。「林市長利用基隆捷運政見爭取到市長寶座，但至今上任7年了，在中央地方一體執政的情形下，基隆捷運計畫卻遲遲未定，這完全是不負責任的態度，對不起基隆市民」。

邱臣遠指出，根據2019年4月核定可行性評估報告，基隆捷運基隆段只需撥用台鐵現有軌道，台北端則只規劃到南港展覽館，總經費只需81.34億元，納入前瞻軌道建設計畫，並且根據評估建議「興建輕軌、停辦台鐵」具有最佳財政效益，但這種貍貓換太子的爛把戲，根本是欺負基隆人，受到全基隆鄉親反對。

邱臣遠表示，到了2020年10月台北市建議台北端延伸到南港站，交通部評估經費需增加60億；同時間交通部長與北北基三首長決議，將輕軌升級為基隆捷運，當時詢問鐵道局基隆端因為增加一條鐵軌路寬不足，涉及拆遷與徵收民宅，經費約需增加300至400億元經費。

邱臣遠也說，根據鐵道局網站公告，2020年12月至2021年9月6日共召開溝通平台工作小組第4、5及第6次會議，就民生汐止線系統整合、路線規劃及八堵-基隆路段可行路線方案等進行意見交換，刻正持續整合規劃中。

邱臣遠表示，據他辦公室深入了解在溝通平台提出的建議，包括基隆市區路線改走深入市區的七堵、六堵、百福、北五堵，台北端並可能會改路線與汐止-民生線第一階段（汐止-東湖，汐東線）共系統發展。

「換句話說，林市長就任七年了，對於基隆捷運並沒有站在基隆城市發展的立場，進行先期掌握與規劃，穿著西裝改西裝，以致於現在才務實的思考到基隆至汐止段與台鐵路廊重疊，重複建設投資效益不佳的問題。」

邱臣遠認為，林右昌在卸任前應該把基隆捷運路線與系統確定下來，不能毫無節制地漫談與變更，否則不斷提高建設經費，只是徒增財政壓力與推動難度，對於國家與地方財政紀律也是一種破壞。當初基隆捷運先射箭再畫靶，政治凌駕專業，不符合工程計畫應尊重專業規劃的原則。

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