火鍋店老闆偷吃女員工成癮！4年200多次　正宮崩潰求償逆轉勝

▲老闆與女員工搞上，每個月發生4至5次的性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者洪靖宜／高雄報導

一間火鍋店老闆和店裏頭一名女員工搞上，時間長達約4年，「炒飯」數次約200多次，老闆娘憤而提告求償，上訴到高分院後，法官檢視錄音檔女員工自己說「我以後絕對跟老闆斷絕來往」，甚至還說沒做到「我出去被車撞死」等，因此可證明有妨害別人家庭，判女員工必須賠老闆娘60萬元。

一對經營火鍋店夫妻結婚近40年，但太太指控，2015年間起至2019年，店內一名女員工明知老闆已婚，竟與老闆搞上，還以每月約4至5次的頻率，在兩人住處發生性行為，她憤而提告求償100萬。

老闆娘拿出錄音檔，內容是女員工聲明：「我以後絕對跟老闆斷絕來往，不會去妨害別人的家庭」，而老闆娘反問如果沒有做到會怎樣，她稱：「我出去被車撞死」，但女員工駁，她自己是在不知情的情況下遭老闆娘錄音，且是被逼迫的，也沒有其他確切證據，證明她與老闆有不正常男女關係。

一審判決女員工不用賠償，但老闆娘不服上訴高雄高分院討公道。高雄高分院審理後大逆轉，檢察官當庭撥放錄音檔，勘驗結果為「兩造對話尚稱平和，應無毆打情事」，且針對以上內容證明女員工無反駁，還用生命發誓，證明確實有妨害別人家庭。加上老闆承認自己與女員工1個月平均約發生4至5次的性關係。依照兩人身分、地位、教育、經濟情況，因此判女員工得賠償老闆娘60萬元。