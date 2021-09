警花妻出軌被抓包！綠帽夫怒奪槍駁火　她破窗跳樓慘摔斷腿

記者葉睿涵/綜合報導

美國紐約一名休班女警莫斯克拉(Daisy Mosquera)在14日上午8點40分撥通了911的求救電話,聲稱她的丈夫正用槍指著她,並隨時會將她殺死。警方在接到電話後立刻趕往現場,並與其夫發生槍戰,而女警則從2樓窗戶跳下逃走,導致她的一條腿被摔斷。

Photos: A man fired shots at cops on 133 Avenue on Tuesday morning during a domestic violence call. His cop wife jumped out of a 2nd floor window. ESU and Paramedics remove the victim. #LloydMitchellPhotography #NYPost #photojournalism #NYPD #localjournalism #journalism pic.twitter.com/VCCFhPTObI