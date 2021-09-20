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社會 社會焦點 保障人權

抓到老婆傳訊小王「幫你舔舔」　綠帽夫二審逆轉勝原因曝光

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲廖男從手機發現太太與另一名男子有親密對話。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者洪靖宜／高雄報導

廖姓男子發現老婆婚後出軌，從老婆手機發現她和一名男子親密對話，因此向太太提告求償30萬，但一審法官判廖男敗訴；廖不服上訴，二審法官則認為高女寫下「幫你舔舔」給男性友人，已逾社會一般通念所能容忍的範圍，判她應賠3萬元。

判決指出，廖男與太太結婚11年後離婚，就是因為在期間，廖男認為太太交友狀況複雜，就在2018年發現太太與另一男子有親密曖昧的對話，像是：「回家的路上一直在想，這兩天像做夢一樣，可以見到你，一起逛夜市、面對面鬥嘴，抱得到你、親得到你，甚至還幫你舔舔」等，他認為侵害到配偶權，因此向太太求償30萬元。

廖男妻子則說，先生所提出的手機對話截圖，是趁她去上班時，強行奪走手機，沒有經她同意，因此該證據是違法，而且截圖內容並不足以證明她有侵害配偶權。

一審法官因為僅有對話截圖並無其他證據，因此判決廖男敗訴，他不服提起上訴，二審法官認為，手機截圖雖然沒有經過太太同意，但沒辦法證明是以強暴、脅迫手段所獲取，因仍符合比例原則，可採為證據。

法官認為，雖然根據對話無法證明太太與該男子真的有親嘴、擁抱等親密行為，但她已婚卻對配偶以外的男性，毫無避諱談及擁抱、親吻甚至「幫你舔舔」的露骨內容，可見兩人非單純朋友關係，超過社會一般所能容忍範圍，也足以侵害廖男配偶權。因此審酌兩人身分地位、學識經歷、財產狀況等狀況，判高女應賠3萬元。

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