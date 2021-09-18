女友手機藏性愛照…哭求：喝醉認錯人！網護航「又沒犯法」掀戰火

▲女友手機藏出軌性愛照，理由是喝醉認錯人。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

女友手機裡有與其他男子的性愛照，理由竟然是喝醉認錯人！一名男子苦訴，他和女友交往不到半年，無意間在對方手機發現性愛照，女友的解釋是「一時喝醉，不小心把別人當成你（男友）」，這理由正常人會買單嗎？

原PO在Dcard表示，「在我們第一次開完房間的時候，發現她和別人上床了！」平時兩人是遠距離關係，偶爾在外住宿過夜，事發當天女友請他用手機幫忙填問卷，「結果我打開相冊時意外發現了她與男生的性愛照片」，叫醒女友後她淚眼汪汪，哭著道歉並解釋自己認錯人，黃湯下肚後誤把其他人看成男友，才不小心發生關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽完以後百感交集，對於女友說法半信半疑，「我真的不知道怎麼再面對這段關係！」後續沉澱思考後決定分手，因為性愛照中的男子坦承，這種偷吃事件不只一次，可見女友是劈腿慣犯，也並非喝醉認錯人。

網友紛紛替原PO抱不平，「不小心當成你還能拍照收藏喔？這什麼邏輯」、「這麼容易跟男人喝醉酒？ 這種鬼話你也信」、「相信我，以後她會有更多不小心」、「一個女生在外面喝到爛醉，醉到睡錯人還留下照片，不覺得有點荒唐？」、「無法理解為什麼有人會誇張到連出軌照片都不刪，甚至能掰出三歲小孩都不信的爛理由唬爛你。」

▲這則留言引來眾人批評。（圖／翻攝自Dcard）



正當留言一面倒譴責女方時，其中一則留言發表不同看法，也引發了巨大爭議與抨擊，「你們又沒結婚，就算她真的跟別的男人上床她又沒犯法，你管很多，而且她不是也說是認錯人，也都哭著道歉了，你還不接受？」