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和人妻躺床上吃宵夜　小王慘遭暴打！被逼全裸下跪簽200萬本票

▲桃園市許姓男子懷疑陳姓妻子有外遇，今年1月間在妻子工作室發現與黃姓男子衣衫不整在床上吃東西，憤而持木棒毆打黃成傷，逼迫脫光衣物下跪與簽立10萬元本票。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市許姓男子懷疑妻子有外遇，今年1月間在妻子工作室發現與黃姓男子衣衫不整在床上吃東西，憤而持木棒毆打黃成傷，逼迫脫光衣物下跪與簽立10萬元本票。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子今年初聽到陳姓妻子打電話與人相約，懷疑妻子有外遇，夥同友人至妻子工作室抓姦，發現妻與黃姓男子衣衫不整在床上吃宵夜，憤而持木棒痛毆黃，造成其身體多處鈍挫傷，還令其脫光衣物「要讓他斷一隻手一隻腳」恫嚇，逼迫簽立200萬元本票與和解書，黃男事後報警提告；許男辯稱是黃男自願簽立的，至於毆打情事則是他現場目睹後太生氣了。桃檢22日偵結依恐嚇危害安全罪嫌將許男提起公訴。

檢警調查，55歲的許姓男子今年1月15日晚間，聽見陳姓妻子與陌生男子打電話，還相約在工作室碰面，由於妻子最近行蹤神秘，懷疑妻子有外遇，因此趁妻子外出後邀約蕭謝友人前往一探究竟。

當晚11時許，許拿妻子工作室備用鎖匙與蕭姓友人前往妻子工作室查看，開門後撞見妻子與黃姓男子衣衫不整躺在床上，一旁擺有酒瓶與宵夜等，2人正在吃宵夜，許撞見2人模樣後當場發飆，隨手從工作室拿了一支木棒毆打黃男，
導致黃右前胸、左手肘等身體多處等處鈍挫傷，許男還喝令黃脫光衣物逼迫下跪道歉，還以「要讓他斷一手一隻腳」、「叫地下錢莊向他要錢」等語恫嚇。許男喝令黃簽立面額10萬元本票20張與和解書才讓黃離開，黃事後向警方報案提告，並到醫院驗傷。

許男落網後在檢方複訊時坦承有毆打與逼黃男脫光衣服等犯行，但辯稱本票與和解書都是黃「自願」簽立的，至於毆打與逼迫黃下跪等則因目睹妻子外遇太生氣了；黃男則提出醫院驗診斷證明等佐證。

檢方審酌，龜山警方提供查扣作案用木棍與本票等證物，黃男則提出驗傷診斷證明佐證，檢方認定許男犯行明確，偵結依恐嚇危害安全、強制等罪嫌將許男向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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