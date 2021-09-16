疑與前妻親密接觸　醋男把他打到骨折流血+逼簽300萬切結書

▲男懷疑前妻跟別的男人太近，竟痛毆男子還逼簽切結書。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

賴姓男子懷疑前妻跟廖姓男子有「親密接觸」，凌晨將廖男騙出後痛毆到骨折流血，接著跟李姓友人開車將他載到大坑山區。李男嚇稱「不好好配合就斷腳筋」，廖不得已才簽下300萬元切結書。台中地院審結，依傷害、妨害自由等罪判賴男1年，李男7月，全案可上訴。

判決書指出，40歲賴姓男子2020年懷疑許姓前妻跟廖姓男子有染，同年7月19日凌晨4點半，他要求妻子聯絡廖男到潭子區中山路某巷。廖男不疑有他赴約，殊不知賴男已經在現場等候，立刻拿棍棒猛毆廖男，導致他頭部外傷及腦震盪、右側3根肋骨骨折、右側尺骨骨折，合併急性聽力喪失。

賴男一不做二不休，打電話找來41歲李姓友人到場，吆喝叫重傷的廖男上車，載到大坑山區某處橋下。賴男手持手機錄影，李男則恐嚇廖男「如果不好好配合的話，就挑斷你的腳筋」，同時逼迫他簽下切結書，內容為「我保證我跟許OO什麼事都沒有做，什麼事都沒有發生。如果有發生任何什麼通姦的事，我願賠償對方費用300萬元精神輔（應為撫）恤金」最後將廖丟在現場，2人揚長而去，整個過程約1個半小時。

賴男坦承傷害、要求簽切結書，但否認有私行拘禁，辯稱他沒有強拉廖男。當時是許女提要要送醫，叫廖男上車。他因為想跟廖男講出請，才會請李男往前開找一個空地，他問廖要用什麼作保證，他才自願寫紙條。李男沒有恐嚇意思，他是對我說他會玩自己的腳筋而不是對廖說。

李男則辯稱，當時原本要載廖男去醫院，賴男要他開去別的地方，順路開到某處空地停下。當時廖男有承認跟許女有親密接觸，他請廖好好處理，「正人君子不能有這種行為，且這種事情發生在現今社會是會被斷腳筋的」他才寫切結書，證明沒做這些事。

法官最後認定事證明確，依傷害、妨害自由罪判賴男1年，李男7月。全案可上訴。

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