▲慶中秋節土地公成得道日，侯友宜至三重同仁宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

9月21日是中秋節，也是土地公成道日，新北市長侯友宜20日上午前往建廟逾160年歷史的三重同仁宮廟參拜祈福，向福德正神祈佑市民闔家平安、中秋佳節快樂，同時感謝三重同仁宮長期投入公益造福地方。

侯友宜表示，建廟歷史悠久、香火鼎盛的三重同仁宮，長年推動公益慈善回饋社會，也響應本市實物銀行和好日子愛心大平台，年年榮獲本市績優宗教團體肯定。去年捐贈9人座交通車給石碇區公所，造福長輩和小孩，今年疫情期間也捐贈2萬片口罩予三重區公所，力挺市府防疫工作。

三重同仁宮主任委員葉德根表示，今年配合防疫取消中元普渡法會，特別將辦理之經費於福德正神成道日前夕，以救助金方式捐助在地105戶低收入戶家庭共渡難關，讓弱勢民眾感受土地公的庇佑關懷，溫馨過中秋。

▲新北市主（副）祀福德正神的寺廟合計200餘間。

民政局長柯慶忠指出，三重同仁宮建廟迄今逾160年歷史，是在地信仰中心之一，廟內一尊石雕土地公神像，重達18台斤，為新北市最重者，極具特色。

柯慶忠說，土地公就像是仙界的「里長伯」，各有轄區，新北市主（副）祀福德正神的寺廟合計200餘間，農曆8月15日中秋節是福德正神成道日，相傳也是求財的好日子，民眾可準備麻糬、水果、清茶、糖果餅乾等供品，前往住家或公司附近廟宇就近參拜，祈求闔家平安、生意興隆、開運招財。

另外，中秋節也是月老星君聖誕，呼籲民眾前往宮廟祈福參拜時，請全程佩戴口罩並遵守防疫規範，新北各寺廟在中秋假期持續加強防疫措施與宣導，確保信眾健康。

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