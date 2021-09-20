蘇花北上車流湧現！加派警力交通崗哨　崇德管制站車輛輪放

▲▼新城分局加派警力至太魯閣大橋南北端及崇德管制站疏導車流。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今日為中秋連續假期倒數第二天，蘇花路廊於中午11時北上車流逐漸增加，為疏導車流，花蓮縣警察局新城分局加派警力至太魯閣大橋南北端、崇德管制站疏導車流，並在崇德管制站以車輛輪流放行方式，引導車輛北上，以免用路人因變換車道而發生車輛擦撞。

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新城分局分局長林育旺表示，崇德台九線至崇德管制站，為二線道的北上車道，但過了管制站縮減成一線道，形成漏斗狀，至此開始進入蘇花公路，到蘇花改仁水隧道前都只剩下僅能勉強會車狹窄崎嶇的道路，非常容易發生塞車情形，因此警方加派警力至太魯閣大橋及崇德管制站加強管制疏導，讓北上車流能夠慢慢紓解。

▲▼崇德管制站採車輛輪流放行方式，引導車輛北上。

另外在台9線和平段目前北上車流有增加的趨勢，車速均能保持在50公里以上，和平派出所員警在台9線145公里處派員引導北上車流，警方也隨時依南澳交控中心指示，實施第一路口處封閉，改為第二路口處以號誌燈管制為主，員警手勢為輔，以紓解觀音隧道行進的速率。

新城分局分局長林育旺呼籲，民眾駕車出遊耐心等候、禮讓並遵行警方指揮，切勿發生違規行為，與警方共同維護交通順暢；另外，若遊客遇有任何急難或問題，可打「110」電話報警求助或向沿途執勤的警員求助，新城警分局機動巡邏警力將會完成民眾所求。