百萬學生明開打BNT！　「4大不適症狀」要注意

▲129萬國高中生同意接種BNT疫苗，明起正式開打！（示意圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

雙北市明22日將率先針對轄內高中生施打BNT疫苗，其他縣市23日開跑。對於許多家長擔心孩子們接種後是否會有副作用，指揮中心表示，青少年接種BNT疫苗後，可能會出現頭暈、噁心、頭痛、發燒等常見不適症狀，需要特別注意。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，青少年目前能夠接種的新冠疫苗都是以「mRNA疫苗」為主，施打後常見的症狀包括，頭暈、噁心、頭痛、發燒，且約有1-2成的人會出現發燒症狀，因此接種前都會請家長詳閱接種意願書，來幫小朋友審視要不要施打。

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羅一鈞提醒，提供的資料中都會揭露國外接種mRNA疫苗後的報告，像是可能出現罕見的心肌炎、心包膜炎，導致胸痛、呼吸困難等症狀，尤其年輕男生發生機率較高。

▲BNT疫苗。（圖／食藥署提供）

羅一鈞指出，提供的資料中都會詳細揭露，國外接種mRNA疫苗後的報告，像是可能出現罕見的心肌炎、心包膜炎，導致胸痛、呼吸困難等症狀，男生發生機率比女生高。

年輕族群是否有疫苗接種禁忌症？羅一鈞說，除非過去曾對疫苗成分有過敏紀錄，才會不建議施打；不過若是有罹患慢性病者，則建議和主治醫師討論後再決定是否施打。

指揮中心也特別提醒，接種疫苗前需保持充足睡眠，施打當日穿著方便挽袖服裝，若身體不適由醫師評估是否暫緩接種，接種後也要休息30分鐘，若有不適症狀要和現場醫事人員反映。

▼接種BNT疫苗前必讀注意事項。（圖／指揮中心提供）