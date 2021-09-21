第九輪預約明截止！BNT已逾75萬人完成預約　高端有45萬多人

記者趙于婷／台北報導

BNT將在23日正式開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，第九輪除了BNT之外，還有高端第二劑，預約到明天中午，目前BNT已經預約75萬多人，高端有45萬多人。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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第九輪BNT今開始預約，符合BNT預約資格對象為18至22歲、所有65歲以上，以及第九類40歲以上，且9月17日中午前已登記選擇BNT民眾，將可預約接種BNT疫苗第一劑，共計91萬0184人。

另外，陳時中日前也宣布，9/21～10/4全國2級警戒防疫規範通案性原則，包含除飲食外，外出全程佩戴口罩，實聯制、保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）。

集會活動部分，陳時中說，這次新增會展活動及場館可依照經濟部相關防疫指引辦理，人數上限維持室內80人、室外300人，若不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。

仍須關閉場所包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）；遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

