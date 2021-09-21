蔡英文、賴清德打高端能去美國？　陳時中：會有妥適安排

記者許展溢／台北報導

美國宣布11月起將全面要求外國成年旅客完整接種疫苗才可入境，但高端不在名單，媒體今詢問，施打高端疫苗的總統蔡英文和副總統賴清德是否還能去美國？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21日）表示，若訪美，自然會有妥適的安排。

▲陳時中說，蔡英文或賴清德若要去美國，自然會有妥適的安排。（圖／指揮中心提供）



陳時中表示，基本上這個政策並未完全明瞭，美方正在做各部會研商，目前較確定是針對原本有限制的國家，讓他們可以把限制放寬來，所以之後要密切注意，總統跟副總統打高端疫苗，是對國產疫苗有信心，且有一定效果，「但是如果訪問美國，那政治意涵遠大於防疫意涵，自然會有妥適的安排。」

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美國宣布11月外國成年旅客入境須完整接種兩劑疫苗才可入境，各界關心有哪些疫苗將獲認可時，美國疾病管制與預防中心發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）透露，「CDC認為，完整接種FDA授權或批准的疫苗，以及WHO核准的任何一款疫苗」，而目前最終名單尚未敲定，可能會增加。世界衛生組織現階段共核准7種疫苗，除了美國核准的莫德納、BNT及嬌生外，還有AZ、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ）。

對對於高端不在名單，陳時中說，據了解美國新措施，是針對原來限制的30個旅遊國家，要放寬的採用政策，也就是可以入境，但要有施打疫苗相關證明，至於11月美國會全面承認哪些疫苗，美國還在討論中，會跟外交部保持聯繫，但台灣本來就沒有被限制，國人可自由進入美國，11月時如何發展，會密切掌握，有消息就會對外說明。

▲陳時中表示，蔡英文打高端是對國產疫苗有信心，且有一定的效果。（圖／記者屠惠剛攝）



媒體追問，台灣本來就沒被限制，是屬於可以自由進入美國的國家，假設11月高端依舊沒被列入認可的入境名單要怎麼辦？陳時中強調，「沒有怎麼辦啊，現在美國對台灣的相關政策，現在這個時間點你沒辦法問很清楚，1個月變化非常多，目前為止跟高端都無關。」

陳時中接著重申，現在是對原本有入境限制的國家要放鬆，放鬆有一個附加條件，就是要施打疫苗，要打的是要美國允許或者WHO認證的疫苗，連後面是不是WHO認證的這點都還沒證實，接下來美國要怎麼做，會持續跟外交部保持密切聯繫，才會有因應對策。