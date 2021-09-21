快訊／染疫留英女學生曾住高雄漢來飯店　匡列30人PCR結果出爐

▲染疫留英女學生足跡曾到高雄。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

台北市20日新增2例本土確診個案，其中一例案16254足跡曾到高雄漢來大飯店。疫調指出，個案為20多歲留英女學生，曾打過一劑BNT疫苗，22日本來要出國讀書，19日至醫院自費採檢發現確診，Ct值34。衛生局21日宣布，個案於高雄匡列接觸者30人，快篩、PCR檢測結果均為陰性，顯示社區傳染風險極低。

衛生局表示，案16254於9月16日與父母、祖母自行駕車，從台北市至高雄市探親，晚間6:30至8:00與家人及高雄市親戚一同於漢來大飯店12樓名人坊包廂聚餐，並於當天入住漢來大飯店。隔日上午9:30至10:00於漢來大飯店43樓海港餐廳用畢早餐後，即駕車北上。

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▲留英女學生出國前自費採檢確診，曾入住高雄漢來大飯店。（圖／高雄市政府）

衛生局指出，個案活動相關場域均已完成清消工作及疫調，匡列接觸者30人，包含密切接觸者14人，一般接觸者16人，所有接觸者檢驗結果快篩及PCR均呈現陰性，顯示社區傳染風險極低，請民眾放心。

衛生局強調，適逢中秋佳節民眾南來北往移動頻仍，北部社區零星個案頻傳，餐廳等營業場所人潮眾多，業者應注意落實實聯制、隔板，桌(座)次間距及工作人員健康監測、環境清消等防疫工作，民眾外出應全程戴上口罩，用餐時避免交談、離開座位時也請務必戴上口罩，避免發生不特定接觸風險。

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