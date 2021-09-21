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第3劑莫德納開打時間點曝光！專家勸：這族群先打完2劑

▲ 稍早雲林縣政府緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 針對第三劑疫苗施打，指揮中心掛保證大家都能打到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張乃文／綜合報導

國際突破性感染頻傳，指揮中心日前規劃全民打第三劑，但美國FDA專家小組不建議再打補強針，僅同意65歲以上高風險族群施打。對此，陳時中表示，第三劑各國作法會有不同，美國建議具有參考價值，不過台灣第三劑時間會相隔6~9個月，針對國際數據與專家建議，可能滾動式調整。

陳時中日前曾在記者會上表明，明年採購2000萬劑莫德納疫苗足夠第3劑接種，「第三劑疫苗大家都打得到」。而施打時間依據國際研究，第三劑要與第二劑間隔6~9個月效果最佳。不過，台灣自3月底才開始接種疫苗，目前尚未有人達到施打第三劑，且與第二劑太接近效果也不一定好。

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只是，台灣近期才將第一劑疫苗覆蓋率提升，第二劑疫苗可謂「還在努力」，許多長者仍在苦苦等候。前台大感染科醫師林氏璧就曾提出，先訂個目標「讓50歲以上易重症族群打滿兩劑！」如此即便疫情再起，就比較有底氣面對考驗，確保重症和死亡不會和5月那波一般。

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲不過，專家也疾呼，第二劑覆蓋率要趕快提升，尤其是易重症族群。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林氏壁也提到，有研究發現，60歲以上年長者、肥胖者、生活在貧困地區者，較容易發生突破性感染，因此台灣「在一定的覆蓋率後應該要回頭衝第二劑覆蓋率了，且可能該從老人家，肥胖者開始。」也要考慮施打加強針應對。

第三劑疫苗的施打各有不同意見，但國內專家們齊聲認為，目前重點是盡快接種第二劑。台大流病與預醫所兼任教授金傳春說，疫苗會需要趕緊施打第二劑的原因是，在面對Delta病毒時，免疫抗體會很快掉下來，因此在還沒掉到太低、免疫還有記憶時，再打第二劑補上，這也是為什麼美國近期開始第三劑疫苗施打的政策，「第二劑高風險族群都還沒打，這太慢了。」

台大公衛學院教授陳秀熙認為，對於60歲以上感染重症的風險，大家都了解。因此他也呼籲，60歲以上2劑疫苗涵蓋率「要趕快利用混打策略」補強，在國外也是以這樣的方式進行。

陳秀熙指出，輝瑞疫苗進口台灣後，在AZ混打方面達到90%的2劑涵蓋率是有可能達成的，90%單劑涵蓋率也能達到，因此在修正混打政策後，在疫苗精確估算上，基本都可完成。

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