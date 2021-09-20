中秋連假「墾丁大街湧8千人」塞爆！陳時中：疫情屬控制範圍內

記者彭懷玉／台北報導

中秋四天連假，各大風景區湧入旅遊人潮，其中，墾丁大街連兩天驚現爆炸人流，根據當地自治會的統計數字，19日約有8000名遊客湧入，讓人憂心是否會對疫情造成不利。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，「大批人流當然大家不免會擔心，但這時候逐步開放各項防疫措施，讓生活恢復正常化有其必要，提醒大家社交距離要繼續維持、勤洗手。」

▲墾丁大街湧入爆炸性人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

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陳時中表示，各景區湧入大批人流，當然大家不免會擔心，但這時候須逐步鬆綁各項防疫措施，讓生活逐步恢復正常化，且今天這兩案也屬於在控制範圍內，一個居家隔離完畢呈陽性，一個7/7回來，兩週內驗兩次陰性，現在出國驗出陽性，暫列本土的案例，若將來有更多檢查數據出來，會再重新認定。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



陳時中說，疫情期間，出遊還是要保護好自己，畢竟社會恢復正常化是必要步驟，「請大家把口罩戴好、社交距離維持、勤洗手。」

中秋連假四天民眾在家悶不住，墾丁大街接連兩天都驚現爆炸人潮，根據當地自治會的統計數字，19日約擠進8000名遊客。正值疫情期間，畫面曝光引起網友熱論，不少人看到後狂酸，「不見棺材不掉淚、見了棺材無所謂」、「我彷彿看到了四級的光」。另外，台中高美濕地、嘉義文化路夜市等地也都被人潮塞爆。